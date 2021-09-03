Директор хабаровской школы решила уволиться после скандала с танцем живота

Директор хабаровской школы, где на линейке 1 сентября молодой педагог исполнила танец живота, написала заявление об увольнении. Об этом сообщает "АиФ-Дальинформ". Татьяна Строкова проработала в школе 28 лет, возглавляла учреждение долгие годы, и коллектив очень переживает о её решении. Однако пока её заявление не подписано, это может произойти только по окончании служебной проверки.

"Мы проработали вместе всего три месяца, но этого достаточно, чтобы понять, насколько замечательный Татьяна Анатольевна человек — и профессионал, и личность. Она возглавляла школу долгие годы, и на её хрупких плечах был огромный груз вопросов, с которыми она успешно справлялась... Кроме того, она прекрасный педагог — учитель математики. Коллектив переживает очень сильно. Мне очень жаль, что я косвенно послужила причиной её увольнения, многие в коллективе считают виноватой меня. Мне очень тяжело, и я тоже не смогу остаться в школе", — рассказала заместитель директора Елена Кирюхина.