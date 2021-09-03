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Директор хабаровской школы решила уволиться после скандала с танцем живота

Татьяна Строкова уже написала соответствующее заявление, однако оно не будет подписано, пока не завершится служебная проверка.

3 сентября, 15:22
<p>Скриншот видео © Соцсети</p>

Скриншот видео © Соцсети

Директор хабаровской школы, где на линейке 1 сентября молодой педагог исполнила танец живота, написала заявление об увольнении. Об этом сообщает "АиФ-Дальинформ". Татьяна Строкова проработала в школе 28 лет, возглавляла учреждение долгие годы, и коллектив очень переживает о её решении. Однако пока её заявление не подписано, это может произойти только по окончании служебной проверки.

"Мы проработали вместе всего три месяца, но этого достаточно, чтобы понять, насколько замечательный Татьяна Анатольевна человек — и профессионал, и личность. Она возглавляла школу долгие годы, и на её хрупких плечах был огромный груз вопросов, с которыми она успешно справлялась... Кроме того, она прекрасный педагог — учитель математики. Коллектив переживает очень сильно. Мне очень жаль, что я косвенно послужила причиной её увольнения, многие в коллективе считают виноватой меня. Мне очень тяжело, и я тоже не смогу остаться в школе", рассказала заместитель директора Елена Кирюхина.

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"Изображала птицу счастья": Учительница оправдалась за танец живота на Дне знаний в хабаровской школе

Напомним, хабаровская школа попала в центр скандала, когда в Сети появилось видео танца живота, исполненного перед первоклашками 1 сентября. Оказалось, что танцовщица — это молодой педагог дополнительного образования. В Управлении образования города назвали её номер на линейке недопустимым и неуместным, поэтому в отношении директора и административного персонала, ответственного за проведение мероприятия, начали служебную проверку. Однако нашлись и те, кто вступился за учителя — например, балерина Анастасия Волочкова заявила Лайфу, что номер преподавателя — шедевр по сравнению с тем, что дети смотрят в "Тиктоке".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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