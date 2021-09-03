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В Госдуме назвали разговорами от лукавого прогноз советника Зеленского о судьбе Минских соглашений

Собеседник Лайфа напомнил, что минский комплекс мер одобрен решением Совбеза ООН. Это означает, что ни Байден, ни Зеленский не способны разорвать документ в одностороннем порядке.

3 сентября, 15:12

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Депутат Госдумы Олег Морозов призвал не относиться всерьёз к заявлению советника президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев соскочил с крючка Минских соглашений. Об этом эксперт рассказал в беседе с Лайфом. Напомним, что в Киеве пришли к такому выводу, поскольку этот документ не упоминается в совместной декларации по итогам переговоров Украины и США. Этот факт политолог назвал несостоятельным для того, чтобы подводить черту под судьбой "Минска-2".

Советник Зеленского: Украина соскочила с крючка Минских соглашений

Советник Зеленского: Украина соскочила с крючка Минских соглашений

"Минские соглашения одобрены решением Совета Безопасности ООН, никакой Байден и никакой советник Зеленского не имеет полномочий "соскакивать" с этих соглашений. Они должны выполняться, поэтому все эти разговоры от лукавого", пояснил собеседник Лайфа.

Морозов отметил, что никто из официальных участников этого процесса не делал заявлений о выходе из минского формата. Не говорил об этом и сам Зеленский, да и вряд ли скажет, считает эксперт: иначе весь груз ответственности за произошедшее ляжет на президента США, а украинский лидер не может его так подставлять.

"Байден в этой ситуации брать на себя ответственность за разрушение единственного пути к миру в Донбассе вряд ли будет. Ещё и с учётом Афганистана. Я думаю, что это чисто пропагандистский трюк. Серьёзно относиться к этим заявлениям не стоит, это слишком серьёзный вопрос, чтобы его снимать таким образом", — полагает депутат.

Прощальный визит: Что поехал просить у Байдена глава Украины

Прощальный визит: Что поехал просить у Байдена глава Украины

Ранее советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина больше не связана обязательствами Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, поскольку этот документ не упоминается в совместной декларации президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

Напомним, что ранее, в конце июня, сам Зеленский заявлял, что Минские соглашения, которые были подписаны в 2015 году, якобы сейчас "еле живы". Лидер Незалежной тогда призвал создавать другую agenda (повестка дня) в переговорах в ходе встреч с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.

Авторы
Юлия Исупова
Юлия Исупова
Марина Калегина
Марина Калегина

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