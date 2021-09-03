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Сосед рассказал о богатых ухажёрах и "ночном" образе жизни похищенной нижегородки

Тем не менее жильцам дома она не доставляла беспокойства и даже шумом из квартиры не беспокоила.

3 сентября, 15:18

Сосед рассказал, что похищенная в Нижнем Новгороде девушка вела "ночной" образ жизни. Видео © LIFE

Сосед девушки, которую 39-летний Сергей С. из Нижнего Новгорода похитил и 10 дней держал в гараже, рассказал Лайфу, что она вела "ночной" образ жизни. Пострадавшая снимала квартиру в их доме.

"Прожила у нас несколько месяцев. Опрятная нормальная девушка. Молодая. В квартире тоже было тихо. Не шумела, нормально жила. Есть молодые девочки, которые жаждут богатых ухажёров, мне кажется, она из таких. Вела такой больше "вечерний" образ жизни. Не знаю, работала она или нет", — сказал собеседник Лайфа.

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Ранее Лайф выяснил, что пострадавшая познакомилась с похитителем на одном из сайтов, где она предлагала интим-услуги. Он представился ей Максимом. После непродолжительного общения 23-летняя эскортница согласилась сходить с ним в ресторан и оказать интимные услуги за деньги.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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