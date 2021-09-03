Паралимпиец рассказал на марафоне "Новое знание" о трёх "Н", которые помогут не сломаться

Российский спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков в рамках марафона "Новое знание" рассказал, как не опускать руки даже в самые тяжёлые периоды, будь то обыкновенное соревнование или же переломный момент жизни.

В 1992 году Бурлаков попал в автомобильную аварию, в результате которой потерял кисти и ноги до колен. Чтобы выйти из сильнейшей депрессии, мужчина сперва адаптировался к повседневной жизни, а затем начал принимать участие в спортивных состязаниях, со временем попав с паралимпийскую сборную России. Бурлаков занимается бегом, плаванием, пулевой стрельбой, триатлоном и карате. Кроме того, в 2003 году спортсмен был включён в Книгу рекордов Гиннесса как первый человек, преодолевший всю дистанцию Нью-Йоркского марафона на протезах.

"Нет Ничего Невозможного! Я рассказал, как не опускать руки, даже если у тебя их нет. Это три "Н", которые помогли мне не сломаться и стать тем, кем я стал. Этим я делюсь с людьми. Мне бы хотелось, чтобы ребята верили в себя... Ведь зачастую даже самые близкие люди не могут определить потребности друг друга, потому что не общаются. Между тем важно разговаривать со своими любимыми", — говорит паралимпиец.

По его мнению, без любви дом — это не крепость, а просто некий строительный объект. Бурлаков перед выходом на старт уже знает, что я победитель, потому что за его спиной те, кто его ценят и поддерживают. Сегодня он является общественным деятелем, членом Общественной палаты РФ и первым заместителем председателя комиссии ОП по доступной среде и развитию инклюзивных практик. Кроме того, спортсмен намерен принять участие в предстоящих выборах в Госдуму.