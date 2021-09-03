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Паралимпиец рассказал на марафоне "Новое знание" о трёх "Н", которые помогут не сломаться

Бурлаков потерял в ДТП все конечности, но это не помешало ему стать известным спортсменом и общественным деятелем.

3 сентября, 15:31
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/burlakovsv/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">burlakovsv</a></p>

Фото © Instagram / burlakovsv

Российский спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков в рамках марафона "Новое знание" рассказал, как не опускать руки даже в самые тяжёлые периоды, будь то обыкновенное соревнование или же переломный момент жизни.

В 1992 году Бурлаков попал в автомобильную аварию, в результате которой потерял кисти и ноги до колен. Чтобы выйти из сильнейшей депрессии, мужчина сперва адаптировался к повседневной жизни, а затем начал принимать участие в спортивных состязаниях, со временем попав с паралимпийскую сборную России. Бурлаков занимается бегом, плаванием, пулевой стрельбой, триатлоном и карате. Кроме того, в 2003 году спортсмен был включён в Книгу рекордов Гиннесса как первый человек, преодолевший всю дистанцию Нью-Йоркского марафона на протезах.

"Нет Ничего Невозможного! Я рассказал, как не опускать руки, даже если у тебя их нет. Это три "Н", которые помогли мне не сломаться и стать тем, кем я стал. Этим я делюсь с людьми. Мне бы хотелось, чтобы ребята верили в себя... Ведь зачастую даже самые близкие люди не могут определить потребности друг друга, потому что не общаются. Между тем важно разговаривать со своими любимыми", говорит паралимпиец.

По его мнению, без любви дом — это не крепость, а просто некий строительный объект. Бурлаков перед выходом на старт уже знает, что я победитель, потому что за его спиной те, кто его ценят и поддерживают. Сегодня он является общественным деятелем, членом Общественной палаты РФ и первым заместителем председателя комиссии ОП по доступной среде и развитию инклюзивных практик. Кроме того, спортсмен намерен принять участие в предстоящих выборах в Госдуму.

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Ранее в рамках марафона "Новое знание" министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как ему удаётся подавлять эмоции во время напряжённых переговоров и заседаний. Аналогичный совет он дал и своим слушателям.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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