Политолог оценил озвученные на ВЭФ Путиным предложения по Дальнему Востоку
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Глава государства обсуждал новые меры соцподдержки, туристический кешбэк, налоговые льготы и другие вопросы.
Обновление существующих и строительство новых городов на Дальнем Востоке будет проходить в соответствии с современными требованиями, что фактически сделает их городами будущего. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал политолог Марат Баширов, комментируя предложения, озвученные президентом России Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума.
"Многие города на Дальнем Востоке были построены очень давно. Там сложный рельеф, они расположены на сопках. Соответственно, есть проблемы со старой системой ЖКХ. Поэтому речь идёт о городах будущего, где многое будет управляться за счёт новых технологий энергосбережения и за счёт новых цифровых платформ", — рассказал собеседник Лайфа.
По словам Баширова, то, что президент провёл на форуме не пару часов, а несколько дней, является сигналом о том, что он действительно уделяет пристальное внимание развитию региона. Так, политолог отметил важность вопроса расширения льготной ипотеки под 2%, поскольку далеко не все жители Дальнего Востока могут позволить себе приобрести жильё по обычным условиям.
"У нас достаточно хорошо развиты Центральная Россия, юг и Сибирь. Там в основном хорошая инфраструктура, там удобно жить. Но мы видим, что многое, что связано с будущим России, связано именно с Дальним Востоком. И здесь как раз не хватает инфраструктуры", — подчеркнул эксперт.
Как уже сообщал Лайф, Путин на ВЭФ затронул предложения по новым мерам соцподдержки жителей, увеличению туристического кешбэка для тех, кто проведёт отпуск на Дальнем Востоке, снижению ставок по ипотеке, налоговым преференциям для бизнеса, работающего в регионе. Президент даже не исключил, что Россия может подать заявку на проведение Олимпийских игр, в том числе на Дальнем Востоке.