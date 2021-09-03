Политолог оценил озвученные на ВЭФ Путиным предложения по Дальнему Востоку

Глава государства обсуждал новые меры соцподдержки, туристический кешбэк, налоговые льготы и другие вопросы.

Обновление существующих и строительство новых городов на Дальнем Востоке будет проходить в соответствии с современными требованиями, что фактически сделает их городами будущего. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал политолог Марат Баширов, комментируя предложения, озвученные президентом России Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума.

"Многие города на Дальнем Востоке были построены очень давно. Там сложный рельеф, они расположены на сопках. Соответственно, есть проблемы со старой системой ЖКХ. Поэтому речь идёт о городах будущего, где многое будет управляться за счёт новых технологий энергосбережения и за счёт новых цифровых платформ", — рассказал собеседник Лайфа.

По словам Баширова, то, что президент провёл на форуме не пару часов, а несколько дней, является сигналом о том, что он действительно уделяет пристальное внимание развитию региона. Так, политолог отметил важность вопроса расширения льготной ипотеки под 2%, поскольку далеко не все жители Дальнего Востока могут позволить себе приобрести жильё по обычным условиям.

"У нас достаточно хорошо развиты Центральная Россия, юг и Сибирь. Там в основном хорошая инфраструктура, там удобно жить. Но мы видим, что многое, что связано с будущим России, связано именно с Дальним Востоком. И здесь как раз не хватает инфраструктуры", — подчеркнул эксперт.