Путин прибыл в Амурскую область
Президент сегодня вылетел из Владивостока, где принимал участие в ВЭФ.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Амурскую область. В рамках визита глава государства посетит космодром Восточный, где осмотрит строительство командного пункта и стартового комплекса "Ангара". Также президент проведёт рабочую встречу с губернатором региона Василием Орловым.
Кроме того, Владимир Путин вручит государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин пробудет на Дальнем Востоке с рабочей поездкой с 1 по 4 сентября. Глава государства уже побывал в Приморье, где провёл открытый урок для школьников в ВДЦ "Океан", встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, провёл совещание по развитию Дальнего Востока и сегодня, 3 сентября, выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
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