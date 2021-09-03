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Путин прибыл в Амурскую область

Президент сегодня вылетел из Владивостока, где принимал участие в ВЭФ.

3 сентября, 16:01
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Амурскую область. В рамках визита глава государства посетит космодром Восточный, где осмотрит строительство командного пункта и стартового комплекса "Ангара". Также президент проведёт рабочую встречу с губернатором региона Василием Орловым.

Кроме того, Владимир Путин вручит государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков.

Недальний Восток: Чем завершилась основная программа Восточного экономического форума

Недальний Восток: Чем завершилась основная программа Восточного экономического форума

Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин пробудет на Дальнем Востоке с рабочей поездкой с 1 по 4 сентября. Глава государства уже побывал в Приморье, где провёл открытый урок для школьников в ВДЦ "Океан", встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, провёл совещание по развитию Дальнего Востока и сегодня, 3 сентября, выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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