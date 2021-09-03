Президент РФ Владимир Путин прибыл в Амурскую область. В рамках визита глава государства посетит космодром Восточный, где осмотрит строительство командного пункта и стартового комплекса "Ангара". Также президент проведёт рабочую встречу с губернатором региона Василием Орловым.