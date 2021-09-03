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Российские космонавты проведут за пределами МКС более семи часов

Они вышли в открытый космос для подключения "Науки" к электропитанию.

3 сентября, 16:36
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTM7M29o6CM/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Роскосмос"</a></p>

Фото © Instagram / "Роскосмос"

Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, они пробудут за пределами МКС 7 часов 5 минут. Трансляция их выхода идёт на сайте "Роскосмоса".

Выходной люк модуля "Поиск" открыл Дубров в 17:41 по московскому времени. Он с Новицким должен подключить новый модуль "Наука" к электропитанию. Для экипажа это будет "вторая внекорабельная деятельность в космической карьере". Если у космонавтов останется время, они установят на малом исследовательском модуле "Поиск" платформу с тремя контейнерами "Биориск-МСН".

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Ранее стало известно, что первый полноценный образец российского робота "Теледроид" появится уже к 2023 году. Техника будет предназначаться для работы в открытом космосе.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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