Российские космонавты проведут за пределами МКС более семи часов

Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, они пробудут за пределами МКС 7 часов 5 минут. Трансляция их выхода идёт на сайте "Роскосмоса".

Выходной люк модуля "Поиск" открыл Дубров в 17:41 по московскому времени. Он с Новицким должен подключить новый модуль "Наука" к электропитанию. Для экипажа это будет "вторая внекорабельная деятельность в космической карьере". Если у космонавтов останется время, они установят на малом исследовательском модуле "Поиск" платформу с тремя контейнерами "Биориск-МСН".