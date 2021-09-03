Российские космонавты проведут за пределами МКС более семи часов
Они вышли в открытый космос для подключения "Науки" к электропитанию.
Фото © Instagram / "Роскосмос"
Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, они пробудут за пределами МКС 7 часов 5 минут. Трансляция их выхода идёт на сайте "Роскосмоса".
Выходной люк модуля "Поиск" открыл Дубров в 17:41 по московскому времени. Он с Новицким должен подключить новый модуль "Наука" к электропитанию. Для экипажа это будет "вторая внекорабельная деятельность в космической карьере". Если у космонавтов останется время, они установят на малом исследовательском модуле "Поиск" платформу с тремя контейнерами "Биориск-МСН".
Ранее стало известно, что первый полноценный образец российского робота "Теледроид" появится уже к 2023 году. Техника будет предназначаться для работы в открытом космосе.
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