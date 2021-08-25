Модель уже уходила с вечеринки и садилась в такси, когда неизвестный выстрелил ей прямо в лицо
Спустя несколько дней непрерывной борьбы за жизнь бразильянка умерла в отделении интенсивной терапии.
На прошлой неделе инстаграм-модель Раила Сэйлс Феррейра отлично проводила время в клубе вместе со своими друзьями. Уже ближе к утру, когда силы красотки были на исходе, она вызвала такси через приложение на телефоне и вышла на улицу. Когда машина подъехала, Раила села в салон, закрыла дверь и... в этот момент к автомобилю подбежал неизвестный и выстрелил девушке в лицо прямо через стекло.
На место происшествия тут же прибыла служба спасения. Несмотря на ужасные травмы, девушка была жива. Её сразу отвезли в отделение интенсивной терапии. Но, несмотря на усилия врачей, спустя пять дней девушка скончалась, так и не придя в себя от полученных травм, пишет The Sun.
Вскрытие показало, что причиной смерти стали отёк мозга, внутричерепное кровоизлияние и черепно-мозговая травма, вызванные огнестрельным ранением. Полиция зарегистрировала дело как убийство, и в настоящее время офицеры пытаются установить личность стрелка и его местоположение.
Согласно отчёту Женского медиацентра за 2020 год, уровень убийств женщин в Бразилии продолжает расти, хотя общее количество преступлений, заканчивающихся смертью, только снижается.
Комментариев: 0