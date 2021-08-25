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    Модель уже уходила с вечеринки и садилась в такси, когда неизвестный выстрелил ей прямо в лицо

    Спустя несколько дней непрерывной борьбы за жизнь бразильянка умерла в отделении интенсивной терапии.

    25 августа, 14:28

    Фото © Instagram / raila.ferreiira

    На прошлой неделе инстаграм-модель Раила Сэйлс Феррейра отлично проводила время в клубе вместе со своими друзьями. Уже ближе к утру, когда силы красотки были на исходе, она вызвала такси через приложение на телефоне и вышла на улицу. Когда машина подъехала, Раила села в салон, закрыла дверь и... в этот момент к автомобилю подбежал неизвестный и выстрелил девушке в лицо прямо через стекло.

    Фото © Instagram / raila.ferreiira

    Фото © Instagram / raila.ferreiira

    На место происшествия тут же прибыла служба спасения. Несмотря на ужасные травмы, девушка была жива. Её сразу отвезли в отделение интенсивной терапии. Но, несмотря на усилия врачей, спустя пять дней девушка скончалась, так и не придя в себя от полученных травм, пишет The Sun.

    Фото © Instagram / raila.ferreiira

    Фото © Instagram / raila.ferreiira

    Вскрытие показало, что причиной смерти стали отёк мозга, внутричерепное кровоизлияние и черепно-мозговая травма, вызванные огнестрельным ранением. Полиция зарегистрировала дело как убийство, и в настоящее время офицеры пытаются установить личность стрелка и его местоположение.

    Согласно отчёту Женского медиацентра за 2020 год, уровень убийств женщин в Бразилии продолжает расти, хотя общее количество преступлений, заканчивающихся смертью, только снижается.

    Зависимая от соцсетей мама убила 3-летнюю дочь и записала грустный тикток со словами "Я напортачила"

    Зависимая от соцсетей мама убила 3-летнюю дочь и записала грустный тикток со словами "Я напортачила"

    Авторы
    Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов

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