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В Тюмени по радио четыре часа крутили хит Шуфутинского "Третье сентября"

Этой песней и её альтернативными версиями в эфире разбавляли перерывы между новостями и другими радиопрограммами.

3 сентября, 16:47
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Тюменская радиостанция решила напомнить своим слушателям про "перевёрнутый календарь и костры рябин". Причём не один раз поставить песню Михаила Шуфутинского "Третье сентября", а включать её повторно целых четыре часа, изредка перемежая оригинальное исполнение кавер-версиями других исполнителей.

"Песня действительно играла четыре часа подряд, но это не одна и та же песня. В оригинале она звучала после всех знаковых моментов: в начале часа после новостей, после всех рекламных выходов, и разбавлялась другими треками — каверами, ремиксами на песню, чтобы освежать темпоритм и не держать в одной тональности", — рассказал в беседе с РИА "Новости" программный директор радиостанции Dipol.FM Роман Ильич.

Продюсер рассказал, как изначально звучала песня "Третье сентября"

Продюсер рассказал, как изначально звучала песня "Третье сентября"

Представитель радиостанции отметил, что они не первый раз позволяют себе хулиганить в эфире. Он отметил, что они даже снискали себе славу экспериментаторов, аудитории любопытно слушать какой-то выход из привычных форматов. Это конёк и один из главных козырей, чем может региональная радиостанция соперничать с федеральными радиостанциями.

Ранее Михаил Шуфутинский рассказал об истории создания своего хита "Третье сентября". Песня была написана более 25 лет назад и до сих пор остаётся популярной среди всех поколений.

Клинический психолог раскрыла секрет популярности хита Шуфутинского "Третье сентября"

Клинический психолог раскрыла секрет популярности хита Шуфутинского "Третье сентября"

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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