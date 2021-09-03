В Тюмени по радио четыре часа крутили хит Шуфутинского "Третье сентября"
Этой песней и её альтернативными версиями в эфире разбавляли перерывы между новостями и другими радиопрограммами.
Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
Тюменская радиостанция решила напомнить своим слушателям про "перевёрнутый календарь и костры рябин". Причём не один раз поставить песню Михаила Шуфутинского "Третье сентября", а включать её повторно целых четыре часа, изредка перемежая оригинальное исполнение кавер-версиями других исполнителей.
"Песня действительно играла четыре часа подряд, но это не одна и та же песня. В оригинале она звучала после всех знаковых моментов: в начале часа после новостей, после всех рекламных выходов, и разбавлялась другими треками — каверами, ремиксами на песню, чтобы освежать темпоритм и не держать в одной тональности", — рассказал в беседе с РИА "Новости" программный директор радиостанции Dipol.FM Роман Ильич.
Представитель радиостанции отметил, что они не первый раз позволяют себе хулиганить в эфире. Он отметил, что они даже снискали себе славу экспериментаторов, аудитории любопытно слушать какой-то выход из привычных форматов. Это конёк и один из главных козырей, чем может региональная радиостанция соперничать с федеральными радиостанциями.
Ранее Михаил Шуфутинский рассказал об истории создания своего хита "Третье сентября". Песня была написана более 25 лет назад и до сих пор остаётся популярной среди всех поколений.
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