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Эксперт отметил важность создания Альянса защиты детей в Сети

По его словам, в ограждении подрастающего поколения от негативной информации должны принимать участие в том числе и родители.

3 сентября, 17:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Участие президента России Владимира Путина в инициативе российских IT-компаний о создании Альянса по защите детей в Сети является своеобразным сигналом о том, что Кремль не только поддерживает эту идею, но и будет стараться всячески помогать в её реализации. Такое мнение высказал доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

"Я рад, что государство озаботилось проблемой интернет-воспитания подрастающего поколения, и уверен, что решение IT-компаний подписать соглашение о защите детей — это именно ответ на просьбу властей заняться этим вопросом. Теперь им эту просьбу придётся выполнять", — сказал Мирзаян.

Российские IT-компании создали Альянс по защите несовершеннолетних в Сети

Российские IT-компании создали Альянс по защите несовершеннолетних в Сети

Он подчеркнул, что Интернет должен быть наполнен в первую очередь образовательным контентом, а от аморального и незаконного детей необходимо ограждать не только искусственно, но и на уровне воспитания в семье.

Напомним, ранее Путин призвал глобальные цифровые платформы к сотрудничеству для защиты детей в Сети. Глава государства отметил, что обеспечение безопасности в онлайн-пространстве сегодня имеет важнейшее значение для благополучия несовершеннолетних.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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