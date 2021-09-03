Эксперт отметил важность создания Альянса защиты детей в Сети
По его словам, в ограждении подрастающего поколения от негативной информации должны принимать участие в том числе и родители.
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Участие президента России Владимира Путина в инициативе российских IT-компаний о создании Альянса по защите детей в Сети является своеобразным сигналом о том, что Кремль не только поддерживает эту идею, но и будет стараться всячески помогать в её реализации. Такое мнение высказал доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.
"Я рад, что государство озаботилось проблемой интернет-воспитания подрастающего поколения, и уверен, что решение IT-компаний подписать соглашение о защите детей — это именно ответ на просьбу властей заняться этим вопросом. Теперь им эту просьбу придётся выполнять", — сказал Мирзаян.
Он подчеркнул, что Интернет должен быть наполнен в первую очередь образовательным контентом, а от аморального и незаконного детей необходимо ограждать не только искусственно, но и на уровне воспитания в семье.
Напомним, ранее Путин призвал глобальные цифровые платформы к сотрудничеству для защиты детей в Сети. Глава государства отметил, что обеспечение безопасности в онлайн-пространстве сегодня имеет важнейшее значение для благополучия несовершеннолетних.
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