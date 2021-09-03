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Свердловский губернатор заступился за учителя, проспавшего 1 сентября

Он подчеркнул, что классный руководитель только в этом году окончил педагогический колледж, это его первый рабочий год.

3 сентября, 17:33
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/evgenykuyvashev/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">evgenykuyvashev</a></p>

Фото © Instagram / evgenykuyvashev

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что проспавшего 1 сентября учителя из Нижнего Тагила увольнять не стоит. По его мнению, все "целый год были на дистанте" и сейчас возвращаются к нормальной жизни, поэтому перестраиваться тяжело не только детям и родителям, но и педагогам.

"Парень всю ночь готовился, а потом честно признался, что проспал. Конечно, увольнять учителя никто не будет, хоть с классного руководства его и сняли", — написал Куйвашев у себя в инстаграме и пояснил, что учитель только в этом году окончил педагогический колледж, это его первый рабочий год.

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Ранее Лайф сообщал, что в Нижнем Тагиле молодой учитель проспал линейку 1 сентября и лишился работы. Педагог извинился перед родителями второклассников и признался, что не услышал ни один из будильников.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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