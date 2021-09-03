Свердловский губернатор заступился за учителя, проспавшего 1 сентября

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что проспавшего 1 сентября учителя из Нижнего Тагила увольнять не стоит. По его мнению, все "целый год были на дистанте" и сейчас возвращаются к нормальной жизни, поэтому перестраиваться тяжело не только детям и родителям, но и педагогам.

"Парень всю ночь готовился, а потом честно признался, что проспал. Конечно, увольнять учителя никто не будет, хоть с классного руководства его и сняли", — написал Куйвашев у себя в инстаграме и пояснил, что учитель только в этом году окончил педагогический колледж, это его первый рабочий год.