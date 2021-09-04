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Захарова назвала Украину рыбой на сковороде в ответ на заявление Киева о Минских соглашениях

Представитель МИД призвала советника Зеленского Арестовича говорить ещё и отметила, что "любит его ушами".

3 сентября, 23:27

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила в своём телеграм-канале на слова советника киевской делегации в трёхсторонней контактной группе и советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Незалежная снялась с "крючка" Минских соглашений.

"Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение", — подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет. Арестович, говорите ещё — Вас люблю ушами", — написала Захарова.

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Ранее депутат Госдумы Олег Морозов назвал разговорами от лукавого прогноз советника Зеленского о судьбе Минских соглашений. Собеседник Лайфа напомнил, что минский комплекс мер одобрен решением Совбеза ООН. Это означает, что ни Зеленский, ни президент США Джо Байден не способны разорвать документ в одностороннем порядке.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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