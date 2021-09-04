Захарова назвала Украину рыбой на сковороде в ответ на заявление Киева о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила в своём телеграм-канале на слова советника киевской делегации в трёхсторонней контактной группе и советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Незалежная снялась с "крючка" Минских соглашений.

"Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение", — подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет. Арестович, говорите ещё — Вас люблю ушами", — написала Захарова.