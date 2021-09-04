В России впервые за 20 лет переиздадут Красную книгу

Тираж издания составит две тысячи экземпляров. Электронная версия будет опубликована на сайте Минприроды.

В ноябре-декабре 2021 года планируется переиздать том "Животные" Красной книги России. По словам главы Минприроды Александра Козлова, в него будет включено 443 вида животных. При этом 122 вида исключат.

"В последний раз её издавали в 2001 году. Утверждён новый список, потому что за двадцать лет ситуация изменилась", — рассказал Козлов в кулуарах Восточного экономического форума, передаёт ТАСС.

Министр добавил, что краснокнижными стали 14 видов млекопитающих. В их числе сайгак, берингийский подвид песца, косатка, каспийский тюлень, камчатский подвид черношапочного сурка. Тираж издания составит две тысячи экземпляров. Электронная версия будет опубликована на сайте Минприроды.

Решение о включении или исключении животных из Красной книги России Минприроды принимает на основании решения Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам, а также с учётом экспертного заключения Российской академии наук (РАН) и других научных организаций.