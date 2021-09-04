ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября 2021, 22:46

В России впервые за 20 лет переиздадут Красную книгу

Косатка у берега острова Старичков в Вилючинской бухте Авачинского залива. Фото © ТАСС / Елена Верещака

Косатка у берега острова Старичков в Вилючинской бухте Авачинского залива. Фото © ТАСС / Елена Верещака

Тираж издания составит две тысячи экземпляров. Электронная версия будет опубликована на сайте Минприроды.

В ноябре-декабре 2021 года планируется переиздать том "Животные" Красной книги России. По словам главы Минприроды Александра Козлова, в него будет включено 443 вида животных. При этом 122 вида исключат.

"В последний раз её издавали в 2001 году. Утверждён новый список, потому что за двадцать лет ситуация изменилась", — рассказал Козлов в кулуарах Восточного экономического форума, передаёт ТАСС.

Больше десяти видов животных в России признаны вероятно исчезнувшими
Больше десяти видов животных в России признаны вероятно исчезнувшими

Министр добавил, что краснокнижными стали 14 видов млекопитающих. В их числе сайгак, берингийский подвид песца, косатка, каспийский тюлень, камчатский подвид черношапочного сурка. Тираж издания составит две тысячи экземпляров. Электронная версия будет опубликована на сайте Минприроды.

Решение о включении или исключении животных из Красной книги России Минприроды принимает на основании решения Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам, а также с учётом экспертного заключения Российской академии наук (РАН) и других научных организаций.

Амурских тигров и дальневосточных леопардов спасли от вымирания
Амурских тигров и дальневосточных леопардов спасли от вымирания

В списке 122 исключённых видов, по словам Козлова, беспозвоночные, моллюски, рыбы, 22 вида птиц, уссурийский пятнистый олень (аборигенные популяции), дальневосточная популяция забайкальского солонгоя, даурский ёж и другие представители фауны.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Животные
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar