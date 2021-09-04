Около сотни афганских беженцев в США заподозрили в связях с "Талибаном"
Не менее двух человек американские власти намерены выслать в Косово для дополнительных проверок.
Фото © ТАСС / AP
США подозревают около сотни принятых на своей территории беженцев из Афганистана в связях с радикальным движением "Талибан"*. Об этом сообщает телеканал NBC.
По его данным, не менее двух человек американские власти намерены выслать в Косово для дополнительных проверок. Всего же на территории Соединённых Штатов находится более 30 тысяч беженцев из Афганистана.
"Из более чем 30 тысяч эвакуированных из Афганистана в США около 10 тысяч потребовали (по состоянию на пятницу) дополнительных проверок <…> Из них около сотни были "помечены" из-за возможных связей с "Талибаном" или террористическими группами", — говорится в сообщении NBC.
Также отмечается, что власти США готовят места для 50 тысяч афганских беженцев на восьми военных базах.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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