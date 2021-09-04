Около сотни афганских беженцев в США заподозрили в связях с "Талибаном"

США подозревают около сотни принятых на своей территории беженцев из Афганистана в связях с радикальным движением "Талибан"*. Об этом сообщает телеканал NBC.

По его данным, не менее двух человек американские власти намерены выслать в Косово для дополнительных проверок. Всего же на территории Соединённых Штатов находится более 30 тысяч беженцев из Афганистана.

"Из более чем 30 тысяч эвакуированных из Афганистана в США около 10 тысяч потребовали (по состоянию на пятницу) дополнительных проверок <…> Из них около сотни были "помечены" из-за возможных связей с "Талибаном" или террористическими группами", — говорится в сообщении NBC.

Также отмечается, что власти США готовят места для 50 тысяч афганских беженцев на восьми военных базах.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.