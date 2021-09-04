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Российские космонавты подключили модуль "Наука" к американской сети на МКС

Всего для интеграции и дооснащения модуля "Наука" и узлового модуля "Причал" запланирована серия из десяти выходов в открытый космос до конца 2022 года.

3 сентября, 22:03
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/roscosmos/status/1433907101634646016" target="_blank" rel="noopener noreferrer">roscosmos</a></p>

Фото © Twitter / roscosmos

Во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров подключили модуль "Наука" к американскому электропитанию. Трансляция шла на сайте "Роскосмоса".

Космонавты проложили по служебному модулю "Звезда" и подстыковали к новому модулю "Наука" два кабеля. Также была проделана работа по подсоединению их к кабелям, проложенным на американском сегменте. Таким образом, они завершили работу российских космонавтов Фёдора Юрчихина и Александа Мисуркина, которые в 2013 году проложили два кабеля электропитания от американского сегмента МКС по модулю "Заря".

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Работа в открытом космосе началась 3 сентября на шесть минут позже запланированного — в 17:41 мск. Это уже 57-й выход с МКС по российской программе и второй в этом году. Предыдущий выход, также с участием Новицкого и Дуброва, состоялся в июне. Следующий запланирован на 9 сентября.

Всего для интеграции и дооснащения модуля "Наука" и узлового модуля "Причал", запуск которого намечается в ноябре 2021 года, запланирована серия из десяти выходов в открытый космос до конца 2022 года.

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Напомним, успешная пристыковка модуля "Наука" к МКС произошла 29 июля. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил "Пирс", ранее затопленный в Тихом океане. Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". МКС совершила полтора "кувырка" в одну сторону, а затем половину оборота в другую. После инцидента было отложено открытие переходных люков.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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