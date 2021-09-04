Российские космонавты подключили модуль "Наука" к американской сети на МКС

Во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров подключили модуль "Наука" к американскому электропитанию. Трансляция шла на сайте "Роскосмоса".

Космонавты проложили по служебному модулю "Звезда" и подстыковали к новому модулю "Наука" два кабеля. Также была проделана работа по подсоединению их к кабелям, проложенным на американском сегменте. Таким образом, они завершили работу российских космонавтов Фёдора Юрчихина и Александа Мисуркина, которые в 2013 году проложили два кабеля электропитания от американского сегмента МКС по модулю "Заря".

Работа в открытом космосе началась 3 сентября на шесть минут позже запланированного — в 17:41 мск. Это уже 57-й выход с МКС по российской программе и второй в этом году. Предыдущий выход, также с участием Новицкого и Дуброва, состоялся в июне. Следующий запланирован на 9 сентября.