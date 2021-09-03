НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Космонавт Дубров смог поймать улетевшую от него крышку за бортом МКС

Также на вопрос о самочувствии вышедшие в открытый космос россияне ответили, что у них "всё замечательно".

3 сентября, 18:47
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Космонавт Пётр Дубров выпустил из рук, но всё-таки поймал крышку разъёма кабеля электропитания на "Науке", которая улетела во время выхода экипажа в открытый космос.

"Так, одна крышка улетела", — сказал Дубров во время переговоров, которые транслируются на сайте "Роскосмоса".

Позже он доложил, что смог поймать улетевшую крышку и уже убрал её в специальный бокс. На вопрос специалиста Главной оперативной группы управления о самочувствии российские космонавты ответили, что у них "всё замечательно".

Комиссия завершила расследование инцидентов на модуле "Наука"

Комиссия завершила расследование инцидентов на модуле "Наука"

Ранее Лайф сообщал, что российские космонавты проведут за пределами МКС более семи часов. Олег Новицкий и Пётр Дубров вышли в открытый космос для подключения "Науки" к электропитанию.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1