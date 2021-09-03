Космонавт Дубров смог поймать улетевшую от него крышку за бортом МКС

Космонавт Пётр Дубров выпустил из рук, но всё-таки поймал крышку разъёма кабеля электропитания на "Науке", которая улетела во время выхода экипажа в открытый космос.

"Так, одна крышка улетела", — сказал Дубров во время переговоров, которые транслируются на сайте "Роскосмоса".

Позже он доложил, что смог поймать улетевшую крышку и уже убрал её в специальный бокс. На вопрос специалиста Главной оперативной группы управления о самочувствии российские космонавты ответили, что у них "всё замечательно".