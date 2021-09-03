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В Нижнем Новгороде мужчина перекинул щенка через двухметровый забор приюта

Сейчас состояние собаки стабильно, сотрудники фонда уже ищут ей новых, более заботливых хозяев.

3 сентября, 18:39

Мужчина посадил щенка в коробку и перекинул его через двухметровый забор приюта. Видео © VK / "Волонтёры Сострадания НН" | "Путь к счастью" / LIFE

В Нижнем Новгороде мужчина решил отдать щенка в приют, но просто передать животное в руки сотрудникам не захотел. Вместо этого он посадил собаку в коробку и перекинул её через забор высотой около двух с половиной метров. Из-за сильного удара щенок получил сотрясение мозга, рассказала Лайфу администратор фонда "Волонтёры Сострадания НН" Виктория.

Она сообщила, что ранее мужчина, попавший на камеры наружного видеонаблюдения, к ним не обращался. После инцидента у щенка была шаткая походка, он отказывался от еды и был вялым, сотрудники фонда подозревали черепно-мозговую травму. Однако ветеринар диагностировал сотрясение.

"Малышка чувствует себя стабильно, начала кушать, но вчера были судороги, она забилась в угол, отказывалась от еды, были нарушения координации", рассказала Виктория.

По её мнению, у щенка раньше был дом, так как он не боится людей, знает, что такое ошейник и поводок. Сотрудники фонда уже ищут ему новых заботливых хозяев. В МВД по Нижегородской области Лайфу сообщили, что по факту инцидента после поступления заявления будет проведена проверка.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Татьяна Терехова
Татьяна Терехова

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