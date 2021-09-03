Адвокат жёстко отреагировала на публикацию о посмертном признании Михаила Хачатуряна педофилом

Адвокат родственников Михаила Хачатуряна, убитого собственными дочерьми, прокомментировала недавнюю публикацию МК о том, что результаты очередной экспертизы подтвердили педофильские наклонности мужчины. Ольга Халикова в беседе с Лайфом заявила, что с самого начала все экспертизы строились исключительно на показаниях обвиняемых.

По её мнению, такой подход не даёт полноценной возможности установить какие-либо психические расстройства у человека. Кроме того, она подчеркнула, что никаких новых фактов экспертизы не выявляли.

"Никаких новых показаний со стороны медработников, соседей, продавцов соседних магазинов нет. В ходе расследования, судебных заседаний были допрошены лечащие врачи и бригада скорой, которые пояснили, что не усматривали ничего того, о чём заявляют сёстры [Хачатурян]. Ничего нового в представленных заключениях нет", — подчеркнула собеседница Лайфа.

По словам Халиковой, автор публикации, в которой сообщалось о результатах новой экспертизы, руководствовалась исключительно своими личными домыслами. Адвокат считает, что заявления члена ОНК Москвы Евы Меркачёвой, которой принадлежит авторство статьи, являются не более чем клеветой в адрес Михаила Хачатуряна, основанной на показаниях обвиняемых.

Кроме того, Халикова рассказала, что в своей публикации Меркачёва заявляет о якобы новых допросах медперсонала больницы, где находился Хачатурян, и соседей, хотя подобных следственных действий, по словам адвоката, не было. В связи с этим потерпевшие обратились с жалобой в Общественную палату РФ, ФСИН и ОНК с просьбой обратить внимание на деятельность журналистки, которая, по их мнению, получила материалы уголовного дела незаконно, и исключить её из состава Общественного совета при ФСИН РФ и Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, членом которых она является.