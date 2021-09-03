Адвокат жёстко отреагировала на публикацию о посмертном признании Михаила Хачатуряна педофилом
Юрист заявила, что новые данные ничем не отличаются от старых, а появившиеся в СМИ сообщения являются клеветой и дискредитируют погибшего.
Михаил Хачатурян. Фото © Соцсети
Адвокат родственников Михаила Хачатуряна, убитого собственными дочерьми, прокомментировала недавнюю публикацию МК о том, что результаты очередной экспертизы подтвердили педофильские наклонности мужчины. Ольга Халикова в беседе с Лайфом заявила, что с самого начала все экспертизы строились исключительно на показаниях обвиняемых.
По её мнению, такой подход не даёт полноценной возможности установить какие-либо психические расстройства у человека. Кроме того, она подчеркнула, что никаких новых фактов экспертизы не выявляли.
"Никаких новых показаний со стороны медработников, соседей, продавцов соседних магазинов нет. В ходе расследования, судебных заседаний были допрошены лечащие врачи и бригада скорой, которые пояснили, что не усматривали ничего того, о чём заявляют сёстры [Хачатурян]. Ничего нового в представленных заключениях нет", — подчеркнула собеседница Лайфа.
По словам Халиковой, автор публикации, в которой сообщалось о результатах новой экспертизы, руководствовалась исключительно своими личными домыслами. Адвокат считает, что заявления члена ОНК Москвы Евы Меркачёвой, которой принадлежит авторство статьи, являются не более чем клеветой в адрес Михаила Хачатуряна, основанной на показаниях обвиняемых.
Кроме того, Халикова рассказала, что в своей публикации Меркачёва заявляет о якобы новых допросах медперсонала больницы, где находился Хачатурян, и соседей, хотя подобных следственных действий, по словам адвоката, не было. В связи с этим потерпевшие обратились с жалобой в Общественную палату РФ, ФСИН и ОНК с просьбой обратить внимание на деятельность журналистки, которая, по их мнению, получила материалы уголовного дела незаконно, и исключить её из состава Общественного совета при ФСИН РФ и Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, членом которых она является.
Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — обвиняются в убийстве своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, отец держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком. Лайф публиковал аудиозапись звонка девушек в полицию после расправы над отцом и видео их первого допроса, приводил заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства.
Приговор девушкам должен вынести суд присяжных, однако уже несколько раз по разным причинам отбор коллегии откладывался. Кроме того, ранее Мосгорсуд вернул в Генпрокуратуру дело сестёр.
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