США и Украина подписали Меморандум о коммерческом сотрудничестве
Страны планируют тесно взаимодействовать в таких областях, как энергетика, инфраструктура, цифровая экономика, оборонные технологии, кибербезопасность, а также медоборудование.
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Вашингтон и Киев подписали Меморандум о коммерческом сотрудничестве по итогам визита в США делегации Незалежной во главе с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики Украины.
"Подписан ряд важных документов, в частности меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США относительно коммерческого сотрудничества", — отмечается в сообщении.
Ранее Зеленский встретился с американским лидером. В ходе переговоров Джо Байден заявил лидеру Незалежной о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Как стало известно ранее, американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам встречи. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию. В ходе выступления в Стэнфордском университете он пообещал, что Украина станет лидером Европы.
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