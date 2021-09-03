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США и Украина подписали Меморандум о коммерческом сотрудничестве

Страны планируют тесно взаимодействовать в таких областях, как энергетика, инфраструктура, цифровая экономика, оборонные технологии, кибербезопасность, а также медоборудование.

3 сентября, 18:13
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Вашингтон и Киев подписали Меморандум о коммерческом сотрудничестве по итогам визита в США делегации Незалежной во главе с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики Украины.

"Подписан ряд важных документов, в частности меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США относительно коммерческого сотрудничества", — отмечается в сообщении.

Что пишут западные СМИ о визите Зеленского в США

Что пишут западные СМИ о визите Зеленского в США

Ранее Зеленский встретился с американским лидером. В ходе переговоров Джо Байден заявил лидеру Незалежной о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Как стало известно ранее, американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам встречи. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию. В ходе выступления в Стэнфордском университете он пообещал, что Украина станет лидером Европы.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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