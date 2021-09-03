Что пишут западные СМИ о визите Зеленского в США Доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян — о "президенте Левински" и о том, как западная пресса, не стесняясь в выражениях, выказывает презрение Киеву. 3 сентября, 14:48 Фото © Doug Mills-Pool / Getty Images

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон войдёт в дипломатические учебники. В качестве примера того, как суверенный и независимый лидер не должен себя вести: вымаливать у президента другой страны встречу. Не следовало встречаться после того, как пригласившее государство дважды перенесло дату визита по, в общем-то, незначительным поводам. Я вообще не помню такого примера в истории современной дипломатии. Он не должен был соглашаться на церемонию встречи в аэропорту, где с американской стороны не было ни одного высокопоставленного чиновника, хотя, согласно протоколу, президента другой державы встречают президент, вице-президент, госсекретарь, ну или уж на крайний случай замгоссекретаря. Он не должен был, наконец, вести себя на встрече с Байденом как папуас в гостях у британской королевы.

Это заметили и западные СМИ. Отношение американских и европейских журналистов к украинской власти за последние семь лет поменялось. Неадекватность Киева, его неспособность проводить демократические реформы и вести себя прилично привели к тому, что у американских журналистов на место восторга и симпатии пришли усталость и презрение.

Случайно или сознательно спутниковый канал C-SPAN, рассказывая о визите украинского президента в Вашингтон, назвал его "президентом Левински". Такая ошибка, похоже, выдаёт восприятие американскими журналистами образа украинского главы как главного удовлетворителя нужд и прихотей главы Белого дома. Все помнят грандиозный скандал, разразившийся в 1998 году, когда была обнаружена сексуальная связь между президентом Биллом Клинтоном и сотрудницей "града на холме" 22-летней Моникой Левински.

— Господин Зеленский — наконец-то — прибывает в Вашингтон, — иронизирует BBC. Напомним, что при Трампе его на порог не пускали — не потому, что Зеленский, как пишет BBC, не хотел клеветать на Байдена, а потому, что украинская политическая элита активно топила за демократов. Трамп таких вещей не забывал.

Сейчас Трамп ушёл — и Зеленский торжествует. "Для президента, который пытался добиться этого визита с момента своего избрания в 2019 году, это политическая победа", — пишет The National Interest. Были ли ещё победы? "Украинский президент получил свою встречу в Белом доме. Но достаточно ли этого?" — задаётся вопросом "Радио Свобода".

По мнению издания, пан Зеленский чётко дал понять, что именно он хотел получить от своего первого визита. Больше оружия, ракет, средств защиты и другого американского оборудования для поддержки его страны в борьбе с поддерживаемыми Кремлём сепаратистами. И это оружие он получил — Байден обещал 60 миллионов долларов. У внимательного читателя возникнет вопрос: о какой "поддержке в борьбе" идёт речь, если активные боевые действия в Донбассе прекратились несколько лет назад? Возможно, Зеленский рассчитывает на их возобновление? Но тогда ему будет мало и 60, и 600 миллионов долларов — российские официальные лица не раз и не два говорили о том, что атака на Донбасс будет отражена (в том числе и силами Российской армии). По всей видимости, Зеленскому нужно оружие как своего рода демонстрация политической поддержки Запада — поддержки не столько Украины, сколько его лично.

Своровать эти деньги будет непросто, разве что распродать часть полученного вооружения третьим странам и террористическим группировкам, зато можно рассчитывать на другое финансирование. То, что предназначено на поддержку украинского населения: администрация Байдена пообещала выделить Украине гуманитарную помощь в размере 45 миллионов долларов (озвучивает американское издание The Hill в своём заголовке главный позитивный результат визита). Причём значительная часть этих средств пойдёт на содержание беженцев с Донбасса. "Эта помощь поможет предоставить им еду, убежище, средства для отопления домов, необходимые лекарства, в том числе для обеспечения психического здоровья, а также поддержку и чистую питьевую воду. Наши деньги также помогут нашим партнёрам поддерживать контакты между членами семей, которые были разделены в ходе конфликта и организовывать их воссоединение".

Казалось бы, занимающий пост госсекретаря господин Блинкен должен был знать, что главным препятствием для воссоединения семей в Донбассе является украинское руководство, которое ввело режим блокады ДНР и ЛНР, а также не соблюдает другие гуманитарно-экономические положения Минских соглашений, не говоря уже о политических. Ладно, американскому госсекретарю простительны такие мелочи. А вот господин Зеленский после таких слов должен — как приличный человек — подать в отставку. После активной фазы войны в Донбассе прошло семь лет, Киев хвалится своей экономикой и мощной армией, и при этом на Украине, как выясняется, некоторые переселенцы с Донбасса до сих пор не имеют даже доступа к чистой воде, не говоря уже о жилье и работе.

Помимо средств поддержки и распила Зеленский, вероятно, хотел, чтобы Байден при нём погрозил кулачком Москве. И отчасти это удалось — президент США говорил и об "агрессии" Москвы на Украине, и о необходимости защищать украинцев. "Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским позволила господину Байдену послать сигнал России о том, что он намерен и дальше защищать своего стратегического партнёра, на территорию которого вторглась Россия", — утверждает The New York Times. Однако с точки зрения интересов Украины главным всё-таки являлись не публичные угрозы и махания кулачками, а твёрдые гарантии.

"Посещение Белого дома Зеленским — это не просто светский визит. Как и многие другие лидеры иностранных государств, президент Украины беспокоится о том, как вывод войск США из Афганистана повлиял на международные обязательства Америки. А также о том, можно ли Америке доверять в вопросе защиты её друзей", — пишет BBC. Да, по мнению Euronews, "президент Джо Байден пообещал Украине, что США будут лучше с ней союзничать". Однако при этом никаких гарантий Зеленский не получил — да и не мог получить. Просто потому, что Украина не является ни другом Америки, ни тем более её союзником. "Зеленский был вторым европейским лидером, который посетил Белый дом с момента инаугурации Байдена, и тем самым Байден послал сигнал о том, что Украина остаётся приоритетом для его администрации", — не соглашается The New York Times, забывая о том, что: а) продолжается эпидемия коронавируса, так что мало кто к кому вообще летает; б) приоритет не означает союз и обязательства. Украина при всей своей приоритетности банально является территорией для сдерживания России. Расходным материалом, который может быть выброшен по ненужности. И отношение к Украине и Зеленскому как к расходному материалу все могли видеть в процессе подготовки встречи и её протокольного оформления. Это тот случай, когда форма всё-таки важнее содержания.

Авторы Геворг Мирзаян