В продавце воздуха с Патриарших прудов узнали известного актёра Павла Деревянко

В Москве на камеру сняли палатку с надписью о продаже воздуха с Патриарших прудов. Фото разлетелись по Сети, реакция пользователей была неоднозначной.

Некоторых горожан насмешила изобретательность бизнесменов, других возмутила сама идея продажи воздуха. Впрочем, некоторые проницательные читатели признали в человеке за прилавком актёра Павла Деревянко. Они предположили, что автор фотографии якобы заснял декорации для готовящегося сериала. Ни сам Деревянко, ни кто-либо из его представителей пока не подтвердил и не опроверг информацию.