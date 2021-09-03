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В продавце воздуха с Патриарших прудов узнали известного актёра Павла Деревянко

"Проект" успел навести смуту в городе: некоторых насмешила изобретательность бизнесменов, других возмутила сама идея.

3 сентября, 17:57
<p>Фото © Telegram-канал <a href="https://t.me/patriarshie/1130" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Патриаршие"</a></p>

Фото © Telegram-канал "Патриаршие"

В Москве на камеру сняли палатку с надписью о продаже воздуха с Патриарших прудов. Фото разлетелись по Сети, реакция пользователей была неоднозначной.

Некоторых горожан насмешила изобретательность бизнесменов, других возмутила сама идея продажи воздуха. Впрочем, некоторые проницательные читатели признали в человеке за прилавком актёра Павла Деревянко. Они предположили, что автор фотографии якобы заснял декорации для готовящегося сериала. Ни сам Деревянко, ни кто-либо из его представителей пока не подтвердил и не опроверг информацию.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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