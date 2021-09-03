США ввели санкции против четырёх человек, связанных с разведкой Ирана
Ограничения введены в отношении Алирезы Фарахани, Махмуда Хазеина, Омида Нури и Кии Садегхи.
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Власти США сообщили о расширении списка санкций по Ирану. В пресс-релизе на официальном сайте американского Минфина говорится, что ограничения введены в отношении четырёх лиц, связанных с иранской разведкой.
Известно, что в санкционный список попали Алиреза Фарахани, Махмуд Хазеин, Омид Нури и Кия Садегхи. В отношении Министерства информации (разведки) Ирана уже действуют рестрикции США.
Ранее Лайф рассказывал, что в США объяснили, к снятию каких санкций с Ирана готова администрация Байдена. В Госдепе считают, что, если Тегеран потребует отмены всех ограничений, переговоры окажутся в тупике.
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