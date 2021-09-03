США ввели санкции против четырёх человек, связанных с разведкой Ирана

Власти США сообщили о расширении списка санкций по Ирану. В пресс-релизе на официальном сайте американского Минфина говорится, что ограничения введены в отношении четырёх лиц, связанных с иранской разведкой.

Известно, что в санкционный список попали Алиреза Фарахани, Махмуд Хазеин, Омид Нури и Кия Садегхи. В отношении Министерства информации (разведки) Ирана уже действуют рестрикции США.