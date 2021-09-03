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Вице-президент Афганистана опроверг информацию о захвате талибами Панджшера

Он отметил, что находится в регионе вместе с представителями местного военного командования и политическими лидерами.

3 сентября, 18:03
<p>Фото © Getty Images / Praveen Negi / The India Today Group</p>

Фото © Getty Images / Praveen Negi / The India Today Group

Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикальным движением "Талибан"*, опроверг информацию о захвате региона боевиками. Он также назвал ложью данные о своём бегстве из страны.

"В СМИ появились сообщения о том, что я покинул свою страну, но эти утверждения не соответствуют действительности. Я нахожусь в Панджшере вместе с представителями военного командования и политическими лидерами", — сказал он в аудиообращении для британской вещательной корпорации BBC.

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Источники ТАСС в провинции подтвердили слова Салеха и отметили, что заявления о захвате Панджшера направлены на запугивание населения.

"Это слухи, распространяемые талибами для запугивания населения. Они пытаются прорваться в Панджшер с нескольких направлений, но вынуждены отступать", — сказал собеседник агентства.

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Напомним, что после объявления о захвате власти в Афганистане "Талибаном" Панджшер остался единственным регионом страны, на который власть радикального движения не распространяется. Талибы предложили лидеру сопротивления в регионе Ахмаду Масуду добровольно сдаться боевикам, однако тот отказался передать контроль над провинцией. В результате радикалы объявили о начале масштабной военной операции против сопротивления в Панджшере.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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