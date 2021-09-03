Вице-президент Афганистана опроверг информацию о захвате талибами Панджшера

Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикальным движением "Талибан"*, опроверг информацию о захвате региона боевиками. Он также назвал ложью данные о своём бегстве из страны.

"В СМИ появились сообщения о том, что я покинул свою страну, но эти утверждения не соответствуют действительности. Я нахожусь в Панджшере вместе с представителями военного командования и политическими лидерами", — сказал он в аудиообращении для британской вещательной корпорации BBC.

Источники ТАСС в провинции подтвердили слова Салеха и отметили, что заявления о захвате Панджшера направлены на запугивание населения.

"Это слухи, распространяемые талибами для запугивания населения. Они пытаются прорваться в Панджшер с нескольких направлений, но вынуждены отступать", — сказал собеседник агентства.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.