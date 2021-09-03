"Легитимная цель": Пентагон отказался считать ошибкой авиаудар по автомобилю в Кабуле
В военном ведомстве заявили, что транспорт угрожал городскому аэропорту.
Фото © ТАСС / Rahmat Gul
Авиаудар по автомобилю в Кабуле, нанесённый американцами незадолго до эвакуации из Афганистана, был обоснован, поскольку уничтожил реальную угрозу, связанную с террористами. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.
"Мы абсолютно точно располагали надёжной информацией разведки о том, что это было ИГИЛ*. Лица, находившиеся в процессе непосредственного осуществления прямой угрозы аэропорту и нашим людям. Мы нанесли удар своевременно, чтобы нейтрализовать опасность. В министерстве нет сомнений на этот счёт", — объяснил Кёрби.
В военном ведомстве назвали автомобиль "легитимной целью". Он был ранее уничтожен при помощи беспилотника, поскольку там якобы находились взрывчатка и боевики-смертники. При атаке дроном погибли мирные афганцы, в том числе и дети.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны. Уже известно, что новым премьер-министром Афганистана станет лидер данного радикального движения. Консультации по формированию нового кабмина находятся на завершающей стадии. Ранее СМИ сообщили, что "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана, где большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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