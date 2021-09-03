Авиаудар по автомобилю в Кабуле, нанесённый американцами незадолго до эвакуации из Афганистана, был обоснован, поскольку уничтожил реальную угрозу, связанную с террористами. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"Мы абсолютно точно располагали надёжной информацией разведки о том, что это было ИГИЛ*. Лица, находившиеся в процессе непосредственного осуществления прямой угрозы аэропорту и нашим людям. Мы нанесли удар своевременно, чтобы нейтрализовать опасность. В министерстве нет сомнений на этот счёт", — объяснил Кёрби.

В военном ведомстве назвали автомобиль "легитимной целью". Он был ранее уничтожен при помощи беспилотника, поскольку там якобы находились взрывчатка и боевики-смертники. При атаке дроном погибли мирные афганцы, в том числе и дети.

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