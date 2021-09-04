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В Нижнем Новгороде задержали владельца гаража, удерживавшего девушку 10 дней

Сопротивление 39-летний мужчина не оказывал. Дальнейшие подробности устанавливаются.

3 сентября, 21:19
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Нижнем Новгороде полиция задержала владельца гаража, подозреваемого в изнасиловании и удерживании девушки в течение десяти дней. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

39-летнего Сергея С. задержали около 23:00 в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Сопротивление он не оказывал. Дальнейшие подробности устанавливаются.

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Напомним, ранее в Нижнем Новгороде в подвале гаража нашли 23-летнюю девушку, которая пропала десять дней назад. Она была прикована наручниками. Потерпевшая рассказала, что её похитил мужчина, с которым она познакомилась на одном из сайтов, где предлагала интим-услуги. Похитителя объявили в розыск, причём не только сотрудники правоохранительных органов, но и его жена, которая даже не подозревала о двойной жизни супруга.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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