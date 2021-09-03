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В Киеве загорелся костёл Святого Николая

Жертв и пострадавших нет. Предварительно, огонь частично разрушил отделку костёла на первом и втором этаже.

3 сентября, 20:45

В Киеве загорелся костёл Святого Николая. Видео © Соцсети

В Киеве 3 сентября произошёл пожар в католическом костёле Святого Николая по адресу улица Большая Васильковская, 75. Здание построено в 1909 году. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

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Мощный пожар охватил кафе на набережной сочинского посёлка

В Сети появилось видео с места ЧП. На кадрах видно, что над зданием поднимается густой столб серого дыма. Огонь появился между первым и вторым этажом, а затем быстро перешёл на крышу. Вызов с сообщением о возгорании поступил к спасателям в 21:49 (время совпадает с московским), в 22:40 пожар уже был локализован. Огонь ликвидировали городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и четыре единицы техники. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Предварительно, огонь частично разрушил отделку костёла на первом и втором этаже.

Ранее под Саратовом пятеро подростков из неблагополучной семьи спасли село от пожара.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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