В Киеве загорелся костёл Святого Николая

В Киеве 3 сентября произошёл пожар в католическом костёле Святого Николая по адресу улица Большая Васильковская, 75. Здание построено в 1909 году. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В Сети появилось видео с места ЧП. На кадрах видно, что над зданием поднимается густой столб серого дыма. Огонь появился между первым и вторым этажом, а затем быстро перешёл на крышу. Вызов с сообщением о возгорании поступил к спасателям в 21:49 (время совпадает с московским), в 22:40 пожар уже был локализован. Огонь ликвидировали городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и четыре единицы техники. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Предварительно, огонь частично разрушил отделку костёла на первом и втором этаже.