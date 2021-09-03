Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца и вышел в четвёртый круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев уверенно победил испанца Пабло Андухара в матче третьего круга US Open в мужском одиночном разряде. Для победы россиянину, который на данный момент является второй ракеткой мира, потребовалось всего три сета (6:0, 6:4, 6:3).

Daniil Medvedev is taking names in New York. 💪 pic.twitter.com/zlW5PT62B2 — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2021

Матч продолжался 1 час 58 минут. Медведев сделал девять эйсов при одной двойной ошибке и семи реализованных брейк-пойнтах. У Андухара — восемь двойных и один успешный брейк-пойнт.

Следующим соперником Медведева станет победитель пары Алексей Попырин (Австралия) — Дэниел Эванс (Великобритания).