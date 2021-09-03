НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца и вышел в четвёртый круг US Open

Для того чтобы оформить победу в матче третьего раунда, нашему спортсмену потребовалось провести на корте чуть менее двух часов.

3 сентября, 20:32
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Российский теннисист Даниил Медведев уверенно победил испанца Пабло Андухара в матче третьего круга US Open в мужском одиночном разряде. Для победы россиянину, который на данный момент является второй ракеткой мира, потребовалось всего три сета (6:0, 6:4, 6:3).

Матч продолжался 1 час 58 минут. Медведев сделал девять эйсов при одной двойной ошибке и семи реализованных брейк-пойнтах. У Андухара — восемь двойных и один успешный брейк-пойнт.

Рекорд побит: Сборная России улучшила своё достижение по медалям на Паралимпийских играх

Рекорд побит: Сборная России улучшила своё достижение по медалям на Паралимпийских играх

Следующим соперником Медведева станет победитель пары Алексей Попырин (Австралия) — Дэниел Эванс (Великобритания).

В женском турнире не всё так радостно: Дарья Касаткина проиграла украинке Элине Свитолиной со счётом 4:6, 2:6, а Камилла Рахимова с таким же счётом уступила чешке Барборе Крейчиковой.

Ликвидировать российский спорт: Почему Америка объявляет охоту на российских спортсменов

Ликвидировать российский спорт: Почему Америка объявляет охоту на российских спортсменов

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1