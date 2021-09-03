Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца и вышел в четвёртый круг US Open
Для того чтобы оформить победу в матче третьего раунда, нашему спортсмену потребовалось провести на корте чуть менее двух часов.
Фото © ТАСС / AP
Российский теннисист Даниил Медведев уверенно победил испанца Пабло Андухара в матче третьего круга US Open в мужском одиночном разряде. Для победы россиянину, который на данный момент является второй ракеткой мира, потребовалось всего три сета (6:0, 6:4, 6:3).
Daniil Medvedev is taking names in New York. 💪 pic.twitter.com/zlW5PT62B2— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2021
Матч продолжался 1 час 58 минут. Медведев сделал девять эйсов при одной двойной ошибке и семи реализованных брейк-пойнтах. У Андухара — восемь двойных и один успешный брейк-пойнт.
Следующим соперником Медведева станет победитель пары Алексей Попырин (Австралия) — Дэниел Эванс (Великобритания).
В женском турнире не всё так радостно: Дарья Касаткина проиграла украинке Элине Свитолиной со счётом 4:6, 2:6, а Камилла Рахимова с таким же счётом уступила чешке Барборе Крейчиковой.
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