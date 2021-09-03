В Белом доме рассказали, от чего зависит отношение США к талибам

Отношение американского правительства к захватившему Афганистан "Талибану"* будет определяться конкретными делами, а не словами. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга с журналистами.

По её словам, ключевыми вопросами являются соблюдение прав афганских граждан на свободу передвижения, борьба с терроризмом, создание инклюзивного правительства, поддержание прогресса в соблюдении прав женщин и девочек и соблюдение прав человека в целом.

"Если они получат что-то от мирового сообщества, это будет за счёт действий, а не слов", — отметила Жан-Пьер.

Она добавила, что президент США Джо Байден сохраняет полное доверие к должностным лицам администрации США, занимающимся Афганистаном, несмотря на приход талибов к власти.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.