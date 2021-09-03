В Белом доме рассказали, от чего зависит отношение США к талибам
Если они получат что-то от мирового сообщества, это будет за счёт действий, а не слов, заявили в Вашингтоне.
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Отношение американского правительства к захватившему Афганистан "Талибану"* будет определяться конкретными делами, а не словами. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга с журналистами.
По её словам, ключевыми вопросами являются соблюдение прав афганских граждан на свободу передвижения, борьба с терроризмом, создание инклюзивного правительства, поддержание прогресса в соблюдении прав женщин и девочек и соблюдение прав человека в целом.
"Если они получат что-то от мирового сообщества, это будет за счёт действий, а не слов", — отметила Жан-Пьер.
Она добавила, что президент США Джо Байден сохраняет полное доверие к должностным лицам администрации США, занимающимся Афганистаном, несмотря на приход талибов к власти.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны. Уже известно, что новым премьер-министром Афганистана станет лидер данного радикального движения. Консультации по формированию нового кабмина находятся на завершающей стадии. Ранее СМИ сообщили, что "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана, где большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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