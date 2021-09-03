Грузовик рухнул с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве. Видео © Соцсети

На Ленинградском проспекте грузовик упал с эстакады в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом (ТТК). Об этом сообщает Дептранс Москвы.

"Движение по основному ходу Ленинградского проспекта в сторону центра полностью перекрыто. Автомобили перенаправляют по дублёру Ленинградского проспекта", — говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса.