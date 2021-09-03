Грузовик рухнул с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве
Дептранс просит водителей планировать маршруты в объезд места аварии.
Грузовик рухнул с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве. Видео © Соцсети
На Ленинградском проспекте грузовик упал с эстакады в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом (ТТК). Об этом сообщает Дептранс Москвы.
"Движение по основному ходу Ленинградского проспекта в сторону центра полностью перекрыто. Автомобили перенаправляют по дублёру Ленинградского проспекта", — говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса.
Автомобилистов просят планировать маршруты в объезд места ДТП. Телеканал "360" со ссылкой на источник сообщает, что водитель находится в тяжёлом состоянии. Также уточняется, что упавший автомобиль является бетономешалкой.
Лента новостей
Вице-президент Афганистана обвинил Пакистан в поддержке вторгшихся в Панджшер террористов
сегодня в 20:00
Летевший из Москвы в Белгород SSJ-100 подал сигнал тревоги и вернулся в Шереметьево
сегодня в 19:47
ФСБ задержала в Туле сторонников террористической ячейки, вербовавших бойцов в Сирию
сегодня в 19:42
Комментариев: 0