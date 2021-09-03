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Грузовик рухнул с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве

Дептранс просит водителей планировать маршруты в объезд места аварии.

3 сентября, 20:08

Грузовик рухнул с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве. Видео © Соцсети

На Ленинградском проспекте грузовик упал с эстакады в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом (ТТК). Об этом сообщает Дептранс Москвы.

"Движение по основному ходу Ленинградского проспекта в сторону центра полностью перекрыто. Автомобили перенаправляют по дублёру Ленинградского проспекта", — говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса.

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Автомобилистов просят планировать маршруты в объезд места ДТП. Телеканал "360" со ссылкой на источник сообщает, что водитель находится в тяжёлом состоянии. Также уточняется, что упавший автомобиль является бетономешалкой.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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