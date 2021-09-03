Вице-президент Афганистана обвинил Пакистан в поддержке вторгшихся в Панджшер террористов

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикальным движением "Талибан"*, обвинил власти Пакистана в поддержке террористов, вторгшихся в афганскую провинцию Панджшер.

"Сообщения в СМИ о том, что я покинул страну, безосновательны. Я нахожусь на моей базе в Панджшерском ущелье... Я провёл несколько встреч с нашими военными командующими и политическими лидерами. Без сомнений, это непростая ситуация. Мы сталкиваемся со вторжением "Талибана", их союзников из "Аль-Каиды" и других террористических группировок региона и за его пределами, которые, как обычно, поддерживает Пакистан", — сказал Салех в видеообращении, опубликованном индийским телеканалом CNN-News18.

Он отметил, что силы сопротивления и их противники понесли потери в боях за провинцию Панджшер. При этом Салех не назвал число погибших или раненых.

"Все сообщения о моём отъезде не соответствуют действительности, это пропаганда, лживые новости. Я здесь, мы не покинем страну, мы не сдадимся, мы выступаем за Афганистан. Сопротивление продолжается", — добавил он.

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