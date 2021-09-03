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Вице-президент Афганистана обвинил Пакистан в поддержке вторгшихся в Панджшер террористов

Амрулла Салех также отметил, что не покидал страну, как ранее заявляли СМИ. По его словам, талибы не захватили провинцию Панджшер, сопротивление продолжается.

3 сентября, 20:00
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикальным движением "Талибан"*, обвинил власти Пакистана в поддержке террористов, вторгшихся в афганскую провинцию Панджшер.

"Сообщения в СМИ о том, что я покинул страну, безосновательны. Я нахожусь на моей базе в Панджшерском ущелье... Я провёл несколько встреч с нашими военными командующими и политическими лидерами. Без сомнений, это непростая ситуация. Мы сталкиваемся со вторжением "Талибана", их союзников из "Аль-Каиды" и других террористических группировок региона и за его пределами, которые, как обычно, поддерживает Пакистан", — сказал Салех в видеообращении, опубликованном индийским телеканалом CNN-News18.

Кто в Афганистане держит Панджшер, откуда там армия и чем это грозит "Талибану"

Кто в Афганистане держит Панджшер, откуда там армия и чем это грозит "Талибану"

Он отметил, что силы сопротивления и их противники понесли потери в боях за провинцию Панджшер. При этом Салех не назвал число погибших или раненых.

"Все сообщения о моём отъезде не соответствуют действительности, это пропаганда, лживые новости. Я здесь, мы не покинем страну, мы не сдадимся, мы выступаем за Афганистан. Сопротивление продолжается", — добавил он.

Командир отряда сопротивления рассказал о начале активных боёв с "Талибаном"

Командир отряда сопротивления рассказал о начале активных боёв с "Талибаном"

Напомним, ранее представители талибов заявили о захвате единственной непокорённой провинции Панджшер. Также появлялась информация о том, что Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд — младший покинули страну. Однако сам Салех опроверг эту информацию и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Талибы решили стрельбой отпраздновать захват единственной непокорённой провинции Панджшер

Талибы решили стрельбой отпраздновать захват единственной непокорённой провинции Панджшер

Как сообщал Лайф, после объявления о захвате власти в Афганистане "Талибаном" Панджшер остался единственным регионом страны, на который власть радикального движения не распространяется. Талибы предложили лидеру сопротивления в регионе Ахмаду Масуду добровольно сдаться боевикам, однако тот отказался передать контроль над провинцией. В результате радикалы объявили о начале масштабной военной операции против сопротивления в Панджшере. Также стало известно, что террористическая организация "Аль-Каида"* присоединилась к "Талибану" в борьбе с афганским сопротивлением. Лайф писал о планах талибов уничтожить лидера сопротивления Ахмада Масуда.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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