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Летевший из Москвы в Белгород SSJ-100 подал сигнал тревоги и вернулся в Шереметьево

По предварительным данным, причиной возврата стал отказ датчика системы управления.

3 сентября, 19:47

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet авиакомпании "Россия", выполнявший рейс по маршруту Москва — Белгород, подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"Самолёт SSJ-100 около 22:15 мск вылетел из Шереметьево и сразу после взлёта подал сигнал тревоги из-за сработавшего датчика неисправности", — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, причиной возврата стал отказ датчика системы управления. На борту лайнера находится 81 пассажир и пять членов экипажа.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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