Летевший из Москвы в Белгород SSJ-100 подал сигнал тревоги и вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet авиакомпании "Россия", выполнявший рейс по маршруту Москва — Белгород, подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"Самолёт SSJ-100 около 22:15 мск вылетел из Шереметьево и сразу после взлёта подал сигнал тревоги из-за сработавшего датчика неисправности", — говорится в сообщении.