Летевший из Москвы в Белгород SSJ-100 подал сигнал тревоги и вернулся в Шереметьево
По предварительным данным, причиной возврата стал отказ датчика системы управления.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet авиакомпании "Россия", выполнявший рейс по маршруту Москва — Белгород, подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
"Самолёт SSJ-100 около 22:15 мск вылетел из Шереметьево и сразу после взлёта подал сигнал тревоги из-за сработавшего датчика неисправности", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной возврата стал отказ датчика системы управления. На борту лайнера находится 81 пассажир и пять членов экипажа.
Комментариев: 0