Байден поручил рассекретить некоторые документы о теракте 11 сентября

Президент США Джо Байден поручил провести обзор документов, имеющих отношение к теракту 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания. В этом году исполняется 20 лет со дня трагических событий.

"В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках", — говорится в документе, распространённом пресс-службой Белого дома.

По словам Байдена, критически важно, чтобы Правительство США обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в необходимых случаях.

Отчёт с материалами по завершении обзора американскому президенту предоставит министр юстиции (он же генеральный прокурор) Меррик Гарланд. Документы, которые должны быть обнародованы, опубликуют в течение полугода.

Ранее в США заявили о попытке теракта "в стиле 11 сентября". Злоумышленник планировал угнать самолёт и врезаться в самое высокое здание в одном из крупных городов страны.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды"* захватили самолёты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Кроме того, ещё один самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек.