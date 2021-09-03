НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Байден поручил рассекретить некоторые документы о теракте 11 сентября

Материалы, которые должны быть обнародованы, опубликуют в течение полугода.

3 сентября, 19:17
<p>Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Президент США Джо Байден поручил провести обзор документов, имеющих отношение к теракту 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания. В этом году исполняется 20 лет со дня трагических событий.

"В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках", — говорится в документе, распространённом пресс-службой Белого дома.

По словам Байдена, критически важно, чтобы Правительство США обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в необходимых случаях.

Военные США предупреждают, что Америку ждут теракты в формате 9/11

Военные США предупреждают, что Америку ждут теракты в формате 9/11

Отчёт с материалами по завершении обзора американскому президенту предоставит министр юстиции (он же генеральный прокурор) Меррик Гарланд. Документы, которые должны быть обнародованы, опубликуют в течение полугода.

Ранее в США заявили о попытке теракта "в стиле 11 сентября". Злоумышленник планировал угнать самолёт и врезаться в самое высокое здание в одном из крупных городов страны.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды"* захватили самолёты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Кроме того, ещё один самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек.

Девушка продолжала работать на бирже, даже когда 11 сентября в соседнюю башню врезался самолёт

Девушка продолжала работать на бирже, даже когда 11 сентября в соседнюю башню врезался самолёт

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Соратница Зеленского предположила, что Байден хотел сбежать со встречи с ним в туалет

сегодня в 00:22

Сенатор Цеков оценил заявление о снятии Киева "с крючка" Минских соглашений

сегодня в 19:10

Вице-президент Афганистана обвинил Пакистан в поддержке вторгшихся в Панджшер террористов

сегодня в 20:00

Грузовик рухнул с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве

сегодня в 20:08

Летевший из Москвы в Белгород SSJ-100 подал сигнал тревоги и вернулся в Шереметьево

сегодня в 19:47

Новости партнеров

Layer 1