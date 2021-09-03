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Ураган снёс крышу университета в Екатеринбурге

В результате непогоды пострадало два человека. Также ветром повалило 19 деревьев и повредило кровлю ещё четырёх зданий.

3 сентября, 19:16

Видео © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге сильный ураганный ветер поломал деревья и повредил крышу Уральского федерального университета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Территория вокруг здания вуза оцеплена, проходят работы по демонтажу опасных участков повреждённой крыши. Обрушившийся на регион ураган также повредил автомобили, деревья и социальные объекты в разных частях Свердловской области.

Фото © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Фото © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

"В результате порывов ветра до 21 м/с в Екатеринбурге произошло падение 19 деревьев, повреждено пять кровель зданий на общей площади 470 кв. метров. Пострадало два человека. Они направлены на осмотр в лечебные учреждения Екатеринбурга", уточнили в ведомстве.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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