Ураган снёс крышу университета в Екатеринбурге

Видео © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге сильный ураганный ветер поломал деревья и повредил крышу Уральского федерального университета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Территория вокруг здания вуза оцеплена, проходят работы по демонтажу опасных участков повреждённой крыши. Обрушившийся на регион ураган также повредил автомобили, деревья и социальные объекты в разных частях Свердловской области.

Фото © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

"В результате порывов ветра до 21 м/с в Екатеринбурге произошло падение 19 деревьев, повреждено пять кровель зданий на общей площади 470 кв. метров. Пострадало два человека. Они направлены на осмотр в лечебные учреждения Екатеринбурга", — уточнили в ведомстве.