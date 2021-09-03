Ураган снёс крышу университета в Екатеринбурге
В результате непогоды пострадало два человека. Также ветром повалило 19 деревьев и повредило кровлю ещё четырёх зданий.
Видео © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области
В Екатеринбурге сильный ураганный ветер поломал деревья и повредил крышу Уральского федерального университета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Территория вокруг здания вуза оцеплена, проходят работы по демонтажу опасных участков повреждённой крыши. Обрушившийся на регион ураган также повредил автомобили, деревья и социальные объекты в разных частях Свердловской области.
Фото © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области
"В результате порывов ветра до 21 м/с в Екатеринбурге произошло падение 19 деревьев, повреждено пять кровель зданий на общей площади 470 кв. метров. Пострадало два человека. Они направлены на осмотр в лечебные учреждения Екатеринбурга", — уточнили в ведомстве.
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