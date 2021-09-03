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Пожар произошёл в колонии в Белгородской области, где отбывает срок Михаил Ефремов

Сотрудники исправительного учреждения справились с инцидентом своими силами, пострадавших нет.

3 сентября, 18:58

Архивное фото © ТАСС / Сергей Бобылев

На территории исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где отбывает срок актёр Михаил Ефремов, произошёл пожар. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, горел мусор и случилось задымление. Сотрудники колонии справились своими силами, пострадавших нет.

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Напомним, осенью 2020 года Пресненский суд столицы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, которое произошло в июне прошлого года, и приговорил к восьми годам колонии. Позже Мосгорсуд рассмотрел апелляцию артиста и смягчил приговор до семи с половиной лет. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Артист освоился в исправительном учреждении: вышел на работу на швейное производство и в шутку заявил, что "работает Зевсом". С другими заключёнными и администрацией отношения у него сложились уважительные, все называют Ефремова дядей Мишей.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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