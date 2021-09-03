Сенатор Цеков оценил заявление о снятии Киева "с крючка" Минских соглашений

Отказ Украины от соблюдения Минских соглашений может обернуться для неё серьёзными проблемами, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков. Он полагает, что советник президента Незалежной Владимира Зеленского позволил себе высказывание о снятии Киева "с крючка" из-за поддержки США, которые возложили ответственность за конфликт в Донбассе на Россию.

"Именно это и позволило [Алексею] Арестовичу (советнику Зеленского. — Прим. Лайфа) делать такие громкие заявления. Но хотелось бы добавить, что, хоть США и взяли на себя роль мирового жандарма, они не являются судьями, не им решать судьбу Минских соглашений", — сказал сенатор "Ленте.ру".

Цеков отметил, что Киеву стоило бы посмотреть на Афганистан и другие страны, которые на своём примере показали, что "вмешательство американцев всегда заканчивается страданиями народа", и добавил, что "на Украине это уже и так произошло".