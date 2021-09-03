Захарова заявила, что события в Афганистане показали слабые места НАТО

Нынешняя ситуация в Афганистане наглядно показала неспособность ни НАТО в целом, ни США в частности эффективно планировать и координировать свои действия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Более того, США оказались абсолютно некомпетентной стороной в качестве руководящей силы. А видеокадры самоунижения "непобедимой машины", облетевшие весь мир, убедительнее всех военных расчётов демонстрируют абсолютную несостоятельность НАТО в качестве военно-политического блока, претендующего на ведущую роль в обеспечении мирового порядка", — отметила дипломат на своей странице в "Фейсбуке".

Казалось бы, сейчас самое время для Североатлантического альянса провести работу над ошибками, добавила Захарова. По её словам, альянсу следует доказать, что он "понимает своё плачевное положение и готов к перезагрузке, чтобы стать эффективной организацией, которая, если пока и не умеет "уходить красиво", то может, в принципе, заниматься вопросами мира и безопасности".

"Но, как говорится, они не такие. Что делает блок, застигнутый за собственной беспомощностью? Он спешно ищет информационные поводы, чтобы отвлечь внимание от череды провалов, и отвечает на вызовы времени... учениями", — подчеркнула представитель МИД РФ, приведя список военных манёвров, которые НАТО планирует провести до конца года.

Захарова также обратила внимание, что военные мероприятия часто проводятся в Прибалтике и других странах Восточной Европы. По мнению дипломата, судя по катастрофе НАТО в Афганистане, альянсу нужны учения не в полях и лугах, а в горах и степях. Но, видимо, действительно заигрались в виртуальное противостояние России, указала Захарова. При этом, как она уточнила, аппетиты НАТО растут.

"Несмотря на катастрофическую неэффективность в Афганистане, заявляется о новых планах — Й. Столтенберг ещё в июне анонсировал увеличение присутствия НАТО в... Арктике. С горной местностью, пересечённой боевиками, не получилось, теперь ставка делается на покладистость льдин и белых медведей?" — задалась вопросом Захарова.

Как заметила дипломат, деградация НАТО очевидна. Использованную в Ираке технику хотя бы довезли до Прибалтики, подарив груды рухляди вассалам, а в Афганистане силы иссякли настолько, что автомобили и вертолёты оставили тем, против кого их туда, собственно, и забрасывали, представляю, что будет в Арктике, подчеркнула представитель российского дипведомства.

Кроме того, Захарова отметила, что Брюссель может и дальше бесконечно говорить об угрозе из РФ и Китая, требовать соблюдения оборонной и финансовой дисциплины, запугивать мир "русскими хакерами" и "кремлёвской пропагандой". Однако, как заметила дипломат, жизнь жёстко возвращает в реальность тех, кто от неё отрывается.