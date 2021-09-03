В Афганистане оставшиеся без крова люди распродают свои вещи, чтобы купить еду

В Кундузе, северной части Афганистана, оставшиеся без крова люди распродают всё своё имущество, чтобы купить еду. В распоряжении Лайфа оказались кадры из жизни разрушенного города. Жители продают бытовую технику, инструменты, домашнюю мебель, столовые приборы — всё, что есть в доме.

"Я поехал на место, где некоторое время назад было много боёв и все дома людей были разрушены. Группы сопротивления убивают множество врагов. Здесь люди, которые остались без крова, организовали рынок для того, чтобы заработать денег и купить еду", — рассказал очевидец, который приехал в Афганистан по работе.