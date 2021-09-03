В Афганистане оставшиеся без крова люди распродают свои вещи, чтобы купить еду
Местные жители организовали рынки, где прилавки заполнены не только посудой и техникой, но даже банками из-под краски.
В Кундузе, северной части Афганистана, оставшиеся без крова люди распродают всё своё имущество, чтобы купить еду. В распоряжении Лайфа оказались кадры из жизни разрушенного города. Жители продают бытовую технику, инструменты, домашнюю мебель, столовые приборы — всё, что есть в доме.
"Я поехал на место, где некоторое время назад было много боёв и все дома людей были разрушены. Группы сопротивления убивают множество врагов. Здесь люди, которые остались без крова, организовали рынок для того, чтобы заработать денег и купить еду", — рассказал очевидец, который приехал в Афганистан по работе.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны. Уже известно, что новым премьер-министром Афганистана станет лидер данного радикального движения. Консультации по формированию нового кабмина находятся на завершающей стадии. Ранее СМИ сообщили, что "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана, где большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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