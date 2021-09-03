ФСБ задержала в Туле сторонников террористической ячейки, вербовавших бойцов в Сирию
Также радикалы занимались их переправкой в Сирию для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооружённых формирований.
Архивное фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ
В Туле сотрудники ФСБ задержали членов террористической ячейки "Катиба таухид валь-джихад"*. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
"Члены запрещённой в России террористической ячейки "Катиба таухид валь-джихад" задержаны в Туле", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в группировку входили граждане одной из стран Центральной Азии. Они оказывали поддержку международной террористической организации, вербовали в неё своих соотечественников, а также занимались их переправкой в Сирию для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооружённых формирований.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Участие в деятельности террористической организации".
Ранее ФСБ задержала в Туле агента спецслужб Украины, собиравшего секретные данные об оружии. Позже ведомство показало видео задержания.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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