ФСБ задержала в Туле сторонников террористической ячейки, вербовавших бойцов в Сирию

Отмечается, что в группировку входили граждане одной из стран Центральной Азии. Они оказывали поддержку международной террористической организации, вербовали в неё своих соотечественников, а также занимались их переправкой в Сирию для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооружённых формирований.