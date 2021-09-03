НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ФСБ задержала в Туле сторонников террористической ячейки, вербовавших бойцов в Сирию

Также радикалы занимались их переправкой в Сирию для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооружённых формирований.

3 сентября, 19:42

Архивное фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

В Туле сотрудники ФСБ задержали членов террористической ячейки "Катиба таухид валь-джихад"*. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

"Члены запрещённой в России террористической ячейки "Катиба таухид валь-джихад" задержаны в Туле", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в группировку входили граждане одной из стран Центральной Азии. Они оказывали поддержку международной террористической организации, вербовали в неё своих соотечественников, а также занимались их переправкой в Сирию для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооружённых формирований.

ФСБ задержала 31 участника террористической организации в Москве и трёх регионах России

ФСБ задержала 31 участника террористической организации в Москве и трёх регионах России

Возбуждены уголовные дела по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Участие в деятельности террористической организации".

Ранее ФСБ задержала в Туле агента спецслужб Украины, собиравшего секретные данные об оружии. Позже ведомство показало видео задержания.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

ФСБ рассекретила документ о казнях советских граждан японцами в 1945 году

вчера в 09:25

Горе Беслана: Как происходил захват школы террористами и её освобождение в 2004 году

31 августа, 21:40

Адвокат жёстко отреагировала на публикацию о посмертном признании Михаила Хачатуряна педофилом

сегодня в 18:33

Комплексы ПВО российского производства в Сирии сбили 21 ракету Израиля

сегодня в 20:20

Грузовик рухнул с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве

сегодня в 20:08

Новости партнеров

Layer 1