Комплексы ПВО российского производства в Сирии сбили 21 ракету Израиля

Истребители израильских ВВС выпустили 24 ракеты по целям, которые расположены на территории Сирии, силы ПВО страны уничтожили 21 ракету. Об этом журналистам рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"Около 01:30 3 сентября четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-15 из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики", — отметил он.

По словам Кулитя, "дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении Сирийских арабских вооружённых сил комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1" уничтожена 21 ракета".

Контр-адмирал уточнил, что за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 35 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-нусра"*.

"В результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населённого пункта Кинсибба провинции Идлиб получили ранения трое сирийский военнослужащих", — подчеркнул Кулить.

Он добавил, что в округе Телль-Рифъат (провинция Алеппо) также было зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны боевиков незаконных вооружённых формирований, действующих на территории, подконтрольной Вооружённым силам Турции. Помимо этого, артиллерийскому удару со стороны боевиков из района населённого пункта Телль-Малед подверглись позиции правительственных сил около населённого пункта Вастия, один военнослужащий Сирийских арабских вооружённых сил получил ранение.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Дамаск и окрестности столицы Сирии подверглись ракетной атаке Израиля. По данным источников, нападение было совершено из воздушного пространства Ливана.