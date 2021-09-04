Учёные предупредили, что почки переболевших ковидом стареют на десятилетия

Учёные предупредили, что почки людей, которые переболели коронавирусом, могут "постареть" на десятилетия. Об этом пишет издание The New York Times.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 89 тысяч человек, которые перенесли ковид, а также 1,6 миллиона человек, не подвергшихся воздействию коронавирусной инфекции. Специалисты отметили, что у 30–40-летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около одного процента в год. Серьёзные инфекции могут привести к более сильному или даже необратимому урону этого органа либо к хроническому заболеванию.

"Новое исследование показало, что у 4757 выживших после коронавируса произошла 30%-ная потеря функции почек в течение одного года <…> Это эквивалентно старению органа на 30 лет", — подчеркнул один из авторов исследования — доктор Зияд Аль-Али.

При этом учёные уточнили, что наблюдения проводились по анонимным медицинским записям Управления здравоохранения ветеранов США, поэтому пациенты были преимущественно белыми мужчинами с медианным возрастом 68 лет. Эксперты пока не знают наверняка, почему именно почки сильно страдают из-за CoViD-19. Они предположили, что этот орган может быть особенно чувствительным к различным воспалительным процессам в организме либо к активизации иммунной системы. Также нарушение функции почек могут вызвать проблемы со свёртываемостью крови.