Появилось видео падения грузовика с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве

Появилось видео падения грузовика с эстакады на Ленинградском проспекте. Видео © t.me / moscowproc / Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Прокуратура Москвы в своём телеграм-канале опубликовала видео падения бетоносмесителя КамАЗ с эстакады в районе пересечения Ленинградского проспекта и Третьего транспортного кольца (ТТК).

Грузовик рухнул с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве

По данным столичной Госавтоинспекции, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии с предварительным диагнозом "перелом позвоночника, многочисленные переломы костей".