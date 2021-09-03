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Появилось видео падения грузовика с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве

Пострадавший водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии с предварительным диагнозом "перелом позвоночника, многочисленные переломы костей".

3 сентября, 20:54

Появилось видео падения грузовика с эстакады на Ленинградском проспекте. Видео © t.me / moscowproc / Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Прокуратура Москвы в своём телеграм-канале опубликовала видео падения бетоносмесителя КамАЗ с эстакады в районе пересечения Ленинградского проспекта и Третьего транспортного кольца (ТТК).

Грузовик рухнул с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве

Грузовик рухнул с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве

"В результате пострадал 39-летний водитель грузовика. Мужчина госпитализирован", — говорится в сообщении.

Прокуратура взяла под контроль ход проверочных работ по факту ДТП.

По данным столичной Госавтоинспекции, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии с предварительным диагнозом "перелом позвоночника, многочисленные переломы костей".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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