Эксперты зафиксировали повышение банковских ставок по ипотеке и кредитам

Ставки по потребительским кредитам и ипотеке в большинстве российских банков растут. Это следует из результатов мониторинга финансового маркетплейса "Сравни.ру", сообщает газета "Известия".

В августе нынешнего года ставки на ипотеку пересмотрели 47 банков, а на кредиты наличными — 40. Повышение стоимости этих продуктов, вызванное ростом ключевой ставки Центробанка, было зафиксировано в большинстве финансовых учреждений. В среднем тарифы по жилищным займам увеличились в пределах 0,3 п.п, а по кредитам — 0,5 п.п.

Как уточняется, всего ставки на ипотеку увеличили в 39 кредитных организациях. Диапазон повышения составил от 0,1 до 0,5 п.п. При этом снижение процентов по жилищным ссудам в диапазоне от 0,1 п.п. до 1,1 п.п. наблюдается в восьми организациях. Среди крупных — Россельхозбанк, "Дом.рф", "Зенит", "Санкт-Петербург".

Стоимость потребительских кредитов выросла в 28 финорганизациях в диапазоне от 0,4 до 2,5 п.п. По данным портала "Сравни.ру", снижение стоимости таких ссуд отмечается в 12 организациях на 0,5–2,5 п.п. В крупных финансовых учреждениях страны подтвердили корректировки по ипотечным и кредитным программам.

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин отметил, что факторы роста ставок ясны и связаны с повышением ключевого показателя ЦБ, а вот причина их снижения некоторыми финорганизациями в ущерб себе заключается в ужесточении конкуренции за клиентов. Но таких "акций" со стороны банков становится всё меньше по мере роста стоимости фондирования и ужесточения регуляторных требований Банка России. Исключением могут быть только разовые кампании, которые будут направлены на коррекцию определённых портфелей кредитов, добавил эксперт.

"При прогнозируемом росте ключевой до 7% в сегменте розничного банковского кредитования ставки могут вырасти в среднем до 9,5% по ипотеке, по автокредитованию — до 14,5%, а по потребкредитам — от 14,5 до 22% в зависимости от типа займа", — рассказал Бородулин.

По словам доцента кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Марии Ермиловой, жёсткая конкуренция между банками диктует свои условия, заставляя их играть против ключевой ставки. Она подчеркнула, что крупные отечественные банки могут себе позволить повышать ставки по кредитам, так как у них хватает ликвидных средств для деятельности. Но всё же они не всегда берут на себя такие большие риски, что даёт шанс менее крупным организациям, так как они более лояльны и могут профинансировать граждан, которым отказали другие, пояснила Ермилова. Доцент также заметила, что в будущем рост ставок, а также ужесточение политики кредитования отразится на темпах выдачи.

Представители банков уверяют, что решения об изменении ставок будет приниматься исходя из действий регулятора и конъюнктуры рынка. Большинство из них заявило, что в ближайшее время повышение не планируется.