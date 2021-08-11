Крупные российские банки вернули ставки по вкладам к допандемийному уровню
С начала месяца индекс поднялся на 0,16 процентного пункта — это самый большой рост показателя с ноября 2018 года.
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В 54 банках России средняя доходность депозитов достигла 5,3 процента. Этот показатель соответствует допандемийному уровню конца 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование Frank RG.
Отмечается, что компания рассчитывает доходность сберегательных продуктов сроком до одного года. Самый большой рост ставок по вкладам за декаду был зафиксирован в августе — на 0,16 п.п.
Ранее совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п., до 6,5% годовых. Это максимальный шаг повышения с декабря 2014 года.
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