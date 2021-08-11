Крупные российские банки вернули ставки по вкладам к допандемийному уровню

В 54 банках России средняя доходность депозитов достигла 5,3 процента. Этот показатель соответствует допандемийному уровню конца 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование Frank RG.

Отмечается, что компания рассчитывает доходность сберегательных продуктов сроком до одного года. Самый большой рост ставок по вкладам за декаду был зафиксирован в августе — на 0,16 п.п.