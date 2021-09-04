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Молодёжная сборная России потерпела разгромное поражение от Испании

Следующий матч подопечные Михаила Галактионова проведут дома 7 сентября против Мальты.

3 сентября, 21:30
<p>Фото © <a href="https://rfs.ru/news/214281" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РФС</a> / Егор Слизняк</p>

Фото © РФС / Егор Слизняк

Молодёжная сборная России по футболу со счётом 1:4 уступила испанцам в матче первого тура отборочного раунда чемпионата Европы (игроки не старше 21 года). Встреча прошла в Альмендралехо.

В составе испанской команды мячи забили Фер Ниньо (13-я и 54-я минуты) и Ереми Пино (47, 86). У российской сборной отличился Гамид Агаларов (10). Следующий матч сборная России проведёт дома 7 сентября против Мальты.

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Ранее Лайф сообщал, что взрослая сборная России по футболу отправилась на матч с Кипром без Марио Фернандеса и Алексея Ионова. Игра состоится 4 сентября.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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