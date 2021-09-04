Молодёжная сборная России потерпела разгромное поражение от Испании

Молодёжная сборная России по футболу со счётом 1:4 уступила испанцам в матче первого тура отборочного раунда чемпионата Европы (игроки не старше 21 года). Встреча прошла в Альмендралехо.

В составе испанской команды мячи забили Фер Ниньо (13-я и 54-я минуты) и Ереми Пино (47, 86). У российской сборной отличился Гамид Агаларов (10). Следующий матч сборная России проведёт дома 7 сентября против Мальты.