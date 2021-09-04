Молодёжная сборная России потерпела разгромное поражение от Испании
Следующий матч подопечные Михаила Галактионова проведут дома 7 сентября против Мальты.
Фото © РФС / Егор Слизняк
Молодёжная сборная России по футболу со счётом 1:4 уступила испанцам в матче первого тура отборочного раунда чемпионата Европы (игроки не старше 21 года). Встреча прошла в Альмендралехо.
В составе испанской команды мячи забили Фер Ниньо (13-я и 54-я минуты) и Ереми Пино (47, 86). У российской сборной отличился Гамид Агаларов (10). Следующий матч сборная России проведёт дома 7 сентября против Мальты.
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Ранее Лайф сообщал, что взрослая сборная России по футболу отправилась на матч с Кипром без Марио Фернандеса и Алексея Ионова. Игра состоится 4 сентября.
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