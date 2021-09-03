В Москве стоимость квадратного метра жилья снизилась на 10%

Стоимость квадратного метра жилья в Москве после изменения условий льготной ипотеки снизилась на 10%. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Если мы посмотрим самые высоколиквидные рынки на примере Москвы, то мы видим, что после 1 июля за счёт снижения спроса по льготным ипотечным программам, а мы его фиксируем, и увеличения ключевой ставки <…> конечная цена квадратного метра в Москве [снижается согласно отчётам застройщиков] до 10 процентов", — объяснил Стасишин в эфире телеканала РБК.