НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве стоимость квадратного метра жилья снизилась на 10%

Это произошло после изменения правил льготной ипотеки с 1 июля.

3 сентября, 05:34

Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

Стоимость квадратного метра жилья в Москве после изменения условий льготной ипотеки снизилась на 10%. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Если мы посмотрим самые высоколиквидные рынки на примере Москвы, то мы видим, что после 1 июля за счёт снижения спроса по льготным ипотечным программам, а мы его фиксируем, и увеличения ключевой ставки <…> конечная цена квадратного метра в Москве [снижается согласно отчётам застройщиков] до 10 процентов", — объяснил Стасишин в эфире телеканала РБК.

Минстрой предложил создать в России госзастройщика для возведения доступного жилья

Минстрой предложил создать в России госзастройщика для возведения доступного жилья

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина с 1 июля программа льготной ипотеки была продлена до июля 2022 года с изменением ставки до 7%. Предельная сумма кредита — единая для всех регионов — 3 млн рублей.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Впервые за год в России снизились цены на жильё

31 августа, 08:49

Минстрой предложил создать в России госзастройщика для возведения доступного жилья

сегодня в 04:52

Путин на год отложил рассмотрение вопроса об отсрочке проверок для бизнеса

сегодня в 06:07

Путин предложил увеличить налоговые льготы для авиакомпаний Дальнего Востока

сегодня в 05:45

Жестокое и бессмысленное нападение: Сторонник ИГИЛ устроил теракт в супермаркете в Новой Зеландии

сегодня в 05:40

Новости партнеров

Layer 1