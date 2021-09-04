Дочь актёра Николая Мерзликина Оксана призналась, что недавно её до неузнаваемости избил бездомный мужчина. Женщина пожаловалась, что из-за побоев несколько дней не могла выйти на улицу.

"У меня рёбра болели неделю. Я писала заявление в полицию, но сказали: разбирайтесь сами", — поделилась женщина в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир.

Всё началось с того, что Оксана познакомилась с бездомным и пожалела его. Женщина позволила бродяге пожить в своей машине, однако после этого мужчина начал караулить Мерзликину у подъезда и преследовать её.

Просьба Оксаны оставить её в покое разъярила бомжа до такой степени, что он жестоко избил женщину. Сам же бездомный утверждает, что между ним и Мерзликиной есть любовная связь и он не преследует её, а всего лишь "прогуливается вместе".