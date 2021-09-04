"Рёбра болели неделю": Дочь актёра Мерзликина избил бездомный, которому она помогла
Женщина позволила бродяге пожить в своей машине, однако после этого мужчина начал караулить её у подъезда и преследовать.
Кадр из видео YouTube / "Россия-1"
Дочь актёра Николая Мерзликина Оксана призналась, что недавно её до неузнаваемости избил бездомный мужчина. Женщина пожаловалась, что из-за побоев несколько дней не могла выйти на улицу.
"У меня рёбра болели неделю. Я писала заявление в полицию, но сказали: разбирайтесь сами", — поделилась женщина в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир.
Всё началось с того, что Оксана познакомилась с бездомным и пожалела его. Женщина позволила бродяге пожить в своей машине, однако после этого мужчина начал караулить Мерзликину у подъезда и преследовать её.
Просьба Оксаны оставить её в покое разъярила бомжа до такой степени, что он жестоко избил женщину. Сам же бездомный утверждает, что между ним и Мерзликиной есть любовная связь и он не преследует её, а всего лишь "прогуливается вместе".
Ранее Лайф сообщал, что в Москве избили актёра из сериала "Шерлок в России" Дмитрия Ломакина. Артист признался, что сам мог спровоцировать драку, поэтому наказания для нападавших не хочет.
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