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"Рёбра болели неделю": Дочь актёра Мерзликина избил бездомный, которому она помогла

Женщина позволила бродяге пожить в своей машине, однако после этого мужчина начал караулить её у подъезда и преследовать.

3 сентября, 22:12
<p>Кадр из видео YouTube / "<a href="https://www.youtube.com/c/Russia1/videos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Россия-1</a>"</p>

Кадр из видео YouTube / "Россия-1"

Дочь актёра Николая Мерзликина Оксана призналась, что недавно её до неузнаваемости избил бездомный мужчина. Женщина пожаловалась, что из-за побоев несколько дней не могла выйти на улицу.

"У меня рёбра болели неделю. Я писала заявление в полицию, но сказали: разбирайтесь сами", — поделилась женщина в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир.

Всё началось с того, что Оксана познакомилась с бездомным и пожалела его. Женщина позволила бродяге пожить в своей машине, однако после этого мужчина начал караулить Мерзликину у подъезда и преследовать её.

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Просьба Оксаны оставить её в покое разъярила бомжа до такой степени, что он жестоко избил женщину. Сам же бездомный утверждает, что между ним и Мерзликиной есть любовная связь и он не преследует её, а всего лишь "прогуливается вместе".

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве избили актёра из сериала "Шерлок в России" Дмитрия Ломакина. Артист признался, что сам мог спровоцировать драку, поэтому наказания для нападавших не хочет.

Авторы
Ирина Фальке

Ирина Фальке

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