Глава "Нафтогаза Украины" заявил, что "Северному потоку – 2" не разрешат работать
При этом в Киеве не сомневаются, что газопровод будет достроен в ближайшие недели.
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Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что газопроводу "Северный поток – 2" не разрешат работать в коммерческом режиме. Такое мнение он выразил в эфире телеканала "Украина 24".
"Технически проект будет достроен в ближайшие недели. Но это не означает, что ему разрешат работать в коммерческом режиме. То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти, но в коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это ещё должно быть подтверждено ЕК", — отметил Витренко.
По словам главы "Нафтогаза", для сертификации оператор "Северного потока – 2" должен "доказать полное соответствие европейскому праву", что невозможно. Кроме того, он заметил, что в ближайшее время состоятся встречи на уровне европейских компаний, на которых будет обсуждаться вопрос о том, как они будут бронировать мощности для транзита газа через Украину.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что США гарантируют введение новых санкций против "Северного потока – 2" в случае создания энергетических проблем Украине со стороны других государств. Лидер Незалежной назвал такую позицию "большой победой".
Напомним, что "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.
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