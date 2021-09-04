Глава "Нафтогаза Украины" заявил, что "Северному потоку – 2" не разрешат работать

Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что газопроводу "Северный поток – 2" не разрешат работать в коммерческом режиме. Такое мнение он выразил в эфире телеканала "Украина 24".

"Технически проект будет достроен в ближайшие недели. Но это не означает, что ему разрешат работать в коммерческом режиме. То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти, но в коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это ещё должно быть подтверждено ЕК", — отметил Витренко.

По словам главы "Нафтогаза", для сертификации оператор "Северного потока – 2" должен "доказать полное соответствие европейскому праву", что невозможно. Кроме того, он заметил, что в ближайшее время состоятся встречи на уровне европейских компаний, на которых будет обсуждаться вопрос о том, как они будут бронировать мощности для транзита газа через Украину.