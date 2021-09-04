Путин в Благовещенске вручил награды за отвагу в борьбе с лесными пожарами и паводками. Видео © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин вручил в Благовещенске государственные награды участникам ликвидации последствий природных пожаров и паводков в разных регионах РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Врач, спасатель Дмитрий Миронов удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Летом он спас в Амурской области 38 человек. Эвакуировать пострадавших приходилось по пояс в воде, при этом надо было тянуть за собой лодку с людьми. Медалями "За отвагу на пожаре" награждены четверо сотрудников пожарных служб: Борис Кручинин и Егор Захаров из Якутии, Александр Захаров из Тюменской области и Александр Панов из Челябинской области.

Медали "За спасение погибавших" получили сержант внутренней службы Андрей Савватеев из Забайкальского края и старший прапорщик внутренней службы Евгений Колесников из Амурской области. Кроме того, государственные награды президент вручил членам авиационных и авиамобильных групп Андрею Синченко и Владиславу Тену из Хабаровского края и Семёну Пазыничу из Якутии.

"Я много раз бывал на тех объектах и в тех ситуациях, в которых вам приходится постоянно работать. Я там бывал: приехал, уехал. А там, непосредственно с людьми… Я знаю, как это непросто — физически, морально, и вам приходится через всё это проходить, из этого состоит ваша жизнь", — отметил глава государства.

Путин добавил, что знает, "как это бывает сложно, когда сталкиваешься с чужой болью, с людьми, которые страдают".