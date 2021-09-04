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Путин в Благовещенске вручил награды за отвагу в борьбе с лесными пожарами и паводками

Глава государства подчеркнул, что работа пожарных и спасателей крайне непростая — и физически, и морально.

3 сентября, 23:18

Фото © ТАСС / МЧС России

Путин в Благовещенске вручил награды за отвагу в борьбе с лесными пожарами и паводками. Видео © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин вручил в Благовещенске государственные награды участникам ликвидации последствий природных пожаров и паводков в разных регионах РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Врач, спасатель Дмитрий Миронов удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Летом он спас в Амурской области 38 человек. Эвакуировать пострадавших приходилось по пояс в воде, при этом надо было тянуть за собой лодку с людьми. Медалями "За отвагу на пожаре" награждены четверо сотрудников пожарных служб: Борис Кручинин и Егор Захаров из Якутии, Александр Захаров из Тюменской области и Александр Панов из Челябинской области.

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Медали "За спасение погибавших" получили сержант внутренней службы Андрей Савватеев из Забайкальского края и старший прапорщик внутренней службы Евгений Колесников из Амурской области. Кроме того, государственные награды президент вручил членам авиационных и авиамобильных групп Андрею Синченко и Владиславу Тену из Хабаровского края и Семёну Пазыничу из Якутии.

"Я много раз бывал на тех объектах и в тех ситуациях, в которых вам приходится постоянно работать. Я там бывал: приехал, уехал. А там, непосредственно с людьми… Я знаю, как это непросто — физически, морально, и вам приходится через всё это проходить, из этого состоит ваша жизнь", — отметил глава государства.

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Путин добавил, что знает, "как это бывает сложно, когда сталкиваешься с чужой болью, с людьми, которые страдают".

"И вы протягиваете им руку помощи и поддержки, подставляете плечо, рискуя иногда собственной жизнью. И, к сожалению, так бывает, что люди отдают свою собственную жизнь ради спасения других. Ничего более благородного не существует", — подчеркнул президент.

Напомним, ранее глава государства прибыл в Амурскую область из Приморского края, где участвовал в Восточном экономическом форуме. Чем завершилась основная программа ВЭФ, можно узнать в материале Лайфа.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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