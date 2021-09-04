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СК подтвердил задержание и показал кадры допроса нижегородца, 10 дней удерживавшего девушку

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

3 сентября, 22:54

СК подтвердил задержание нижегородца, который 10 дней удерживал девушку в гараже. Видео © nnovgorod.sledcom.ru

Следственные органы совместно с полицией задержали владельца гаража, подозреваемого в изнасиловании и удерживании девушки в течение десяти дней. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ. Таким образом, подтвердилась информация Лайфа о поимке 39-летнего жителя Нижнего Новгорода Сергея С.

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Следственный комитет также опубликовал кадры допроса мужчины. В видео нет звука, подробности СК пока не разглашает.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

СК показал видео из гаража, в котором нижегородец 10 дней удерживал девушку

СК показал видео из гаража, в котором нижегородец 10 дней удерживал девушку

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде в подвале гаража нашли 23-летнюю девушку, которая пропала десять дней назад. Она была прикована наручниками. Потерпевшая рассказала, что её похитил мужчина, с которым она познакомилась на одном из сайтов, где предлагала интим-услуги. Похитителя объявили в розыск, причём не только сотрудники правоохранительных органов, но и его жена, которая даже не подозревала о двойной жизни супруга.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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