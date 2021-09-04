СК подтвердил задержание и показал кадры допроса нижегородца, 10 дней удерживавшего девушку

Следственные органы совместно с полицией задержали владельца гаража, подозреваемого в изнасиловании и удерживании девушки в течение десяти дней. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ. Таким образом, подтвердилась информация Лайфа о поимке 39-летнего жителя Нижнего Новгорода Сергея С.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде в подвале гаража нашли 23-летнюю девушку, которая пропала десять дней назад. Она была прикована наручниками. Потерпевшая рассказала, что её похитил мужчина, с которым она познакомилась на одном из сайтов, где предлагала интим-услуги. Похитителя объявили в розыск, причём не только сотрудники правоохранительных органов, но и его жена, которая даже не подозревала о двойной жизни супруга.