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YouTube заблокировал канал казахского блогера, который организовывал "языковые патрули"

Ранее Куату Ахметову запретили въезд в Россию на 50 лет за разжигание межнациональной розни.

4 сентября, 00:03

Фото © Pixabay

YouTube заблокировал канал жителя Казахстана Куата Ахметова, который организовал на родине так называемые языковые патрули. Как указывается в сообщении видеохостинга, канал заблокирован за многочисленные нарушения правил.

Ранее Ахметов опубликовал на своём канале серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить его и других людей на казахском языке. В описаниях к видео в адрес запечатлённых на них лиц автор использует термины "фашисты", "гастарбайтеры" и другие.

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"Аккаунт заблокирован за многочисленные или серьёзные нарушения правил YouTube в отношении оскорблений, издевательств и угроз", — подчёркивается в заявлении видеохостинга.

При этом в МВД Казахстана сообщили, что проверяют видеозаписи, чтобы дать им процессуальную оценку. А в Генпрокуратуре уточнили, что правоохранители расследуют уголовное дело о возбуждении национальной розни. По некоторым данным, сам Ахметов покинул Казахстан и находится в Грузии.

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Напомним, что 12 августа Ахметову запретили въезд в Россию на 50 лет за разжигание межнациональной розни.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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